Oberliga: Nächster Sieg! KFC Uerdingen feiert souveränen Erfolg über den ETB

Der KFC Uerdingen ist in der Oberliga Niederrhein auf dem Vormarsch. Am Samstagabend holten die Krefelder den dritten Liga-Dreier in Serie.

Nächster Erfolg: Der KFC Uerdingen ist aktuell sehr gut in Form und siegte auch im Oberliga-Niederrhein-Samstagabendspiel gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen. 4:1 hieß es am Ende für die Krefelder. Der KFC Uerdingen legte los wie die Feuerwehr. Dimitrios Touratzidis (3., 9.) und Hinata Gonda (4.) hatten frühzeitig schon das 1:0 auf dem Fuß. Doch die Abschlüsse verfehlten das Ziel. Die Gäste aus Essen erwischten vor rund 2000 Zuschauern in der Grotenburg den besseren Start. Der ETB machte es besser: Nach einer Viertelstunde kamen die Gäste immer gefährlicher vor das Krefelder Tor - und wurden für ihren Mut auch belohnt. Nach einer Freistoßflanke schießen sich die Uerdinger den Ball gegenseitig an die Hand, am Ende war Ole Päffgen der Pechvogel. Den fälligen Handelfmeter verwandelte Timur Mehmet Kesim - 1:0 für den ETB nach 16 Minuten. Die Antwort des KFC ließ nicht lange auf sich warten: Kapitän Florian Abel schweißte den Ball in den Giebel zum 1:1-Ausgleich (19.). Nur vier Minuten später hatte Gianluca Rizzo die Führung auf dem Fuß, doch Michele Cordi verhinderte das Uerdinger 2:1 mit einer Glanztat. Der RevierSport-Liveticker zum Nachlesen. Nach einer halben Stunde war dann aber auch der Schlussmann der Essener machtlos: Rizzo setzte sich über rechts durch und spielte in die Mitte zu Kenia, der spielte noch einen Gegenspieler aus und schoss ins linke Eck - Spiel gedreht, 2:1 Uerdingen (30.). Collin Weihmann (37.) verpasste noch vor der Pause den Ausgleich. Nach dem Wiederanpfiff wurde die Mannschaft von Trainer Damian Apfeld immer mutiger. Und wieder war es Weihmann (66.), der die große Chance zum Ausgleich verhaute. Er kam aus knapp 20 Metern halbrechter Position zum Abschluss, KFC-Keeper Marvin Gomoluch konnte den Ball aber noch über die Latte lenken. Und dann stand in der 73. Minute wieder ein Torwart im Mittelpunkt - diesmal Essens Cordi. Er konnte einen 30-Meter-Flatterball von Pascale Talarski nicht kontrollieren und der KFC-Mittelfeldmann freute sich über den Treffer zum 3:1. Gonda (81.) legte noch das 4:1 nach. Das reichte dem KFC Uerdingen um Trainer und Sportchef Marcus John zum vierten Pflichtspiel-Sieg in Serie! Die Statistik zum Spiel KFC Uerdingen: Gomoluch - Schlösser (80. Meißner), Härtel, Päffgen (90.+1 Haar), Blum - Gonda, Talarski (86. Di Gaetano), Abel, Kenia (75. Simoes Ribeiro) - Touratzidis (62. Lipinski), Rizzo ETB SW Essen: Cordi - Poznanski (76. Cisse), Matten, Lach, Dalyanoglu - Weihmann, Zimmerling (90.+1 Bosnjak), Shavershyan, Usein (59. Williams) - Addai, Kesim (90.+1 Böll) Schiedsrichter: Felix May Tore: 0:1 Kesim (16., Handelfmeter), 1:1 Abel (19.), 2:1 Kenia (30.), 3:1 Talarski (73.), 4:1 Gonda (81.) Gelbe Karten: Talarski, Kenia - Usein, Lach Zuschauer: 1681

