KFC Uerdingen: Im Niemandsland der Oberliga - "Haben uns das selber eingebrockt"

Dem KFC Uerdingen steht eine Englische Woche bevor. Im Niederrheinpokal will die John-Elf eine Runde weiterkommen und in der Liga den Auswärtsfluch beenden.

Der KFC Uerdingen bleibt in dieser Saison der Oberliga Niederrhein bisher seinem grundsätzlichen Schema treu. Auf einen Sieg folgte bislang immer eine Niederlage und auf eine Niederlage folgte bislang fast immer ein Sieg. So auch am vergangenen Spieltag gegen den TSV Meerbusch, den die Uerdinger mit 4:3 niederrangen – sechs Tage nach der 0:1-Niederlage beim SV Sonsbeck.

KFC-Trainer Marcus John hat für diese Ergebnisschwankungen die folgende Erklärung: "Wir wollen es sicher spielen, machen aber zu leichte Fehler. Dazu nutzt der Gegner mittlerweile jede Halbchance gegen uns aus. Wenn der Fernschuss (zum 3:2-Anschlusstreffer für Meerbusch, Anm. d. Red.) aus 20 Metern zehn Meter drüber geht, sagt auch keiner was. Aber wir fälschen den dann noch ab und er geht rein."

Diese Achterbahnfahrt der Spielergebnisse sorgt allerdings dafür, dass die Blau-Roten nach elf Spieltagen auf Rang acht im Tabellenmittelfeld feststecken. Daran änderte auch der dritte Heimsieg dieser Saison nichts. "Das haben wir uns selber eingebrockt, wenn man seine Hausaufgaben nicht macht gegen so Mannschaften wie St. Tönis oder Sonsbeck. Jetzt war es aber erstmal wieder das Ziel, Anschluss zu haben an das obere Drittel."

Das ist geschafft, war aber erst der Auftakt für ein volles Programm. Bereits am Mittwoch (25. Oktober, 19.30 Uhr, RS-Liveticker) empfängt der KFC Uerdingen im heimischen Grotenburg-Stadion den TVD Velbert im Achtelfinale des Niederrheinpokals. Beide Teams trafen bereits am 5. Spieltag in der Liga aufeinander und trennten sich damals mit einem torlosen Remis.

Eine Ergebnis-Wiederholung ist schon mal ausgeschlossen. "Alleine deswegen ist es anders als ein Ligaspiel. TVD bringt in der Liga eine sehr gute und stabile Leistung. Trotzdem wollen wir weiterkommen", blickt John voraus.

Am Ende der Englischen Woche bekommt es der KFC dann am Sonntag (29. Oktober), auswärts mit Aufsteiger Adler Union Frintrop zu tun. In der Fremde konnte der KFC jedoch bisher aus fünf Partien erst zwei Zähler mitnehmen.

Gegen die Essener will John den Auswärtsfluch stoppen: "Ich bin jemand, der eher die Leistung beurteilt und dann muss man das Ergebnis separat sehen. Und auswärts haben wir bisher keine guten Spiele gemacht. Das muss besser werden, damit wir wieder nach oben kommen. Weil man kann ja nicht immer nur zuhause gewinnen."