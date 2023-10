SG Wattenscheid: Trainer sieht "totale Verunsicherung" und "einfach schlechte" Defensive

Mit der 0:5-Pleite gegen Preußen Münster II setzt sich die Talfahrt der SG Wattenscheid 09 fort. RevierSport sprach nach der Partie mit Trainer Engin Yavuzaslan.

Nach neun Spieltagen in der Oberliga Westfalen hat die SG Wattenscheid 09 die Rote Laterne inne. Nur vier Punkte hat der Traditionsverein auf dem Konto. Das erste Auswärtsspiel in der Liga unter dem neuen Trainer Engin Yavuzaslan war eines zum Vergessen: Mit 0:5 musste sich die SGW Preußen Münster II geschlagen geben.

Der neue Mann an der Seitenlinie hat ein äußerst schwieriges Amt angetreten. Er übernahm eine Mannschaft, die bereits tief in der Krise steckte und erst am siebten Spieltag den ersten und bislang einzigen Saisonsieg in der Liga feiern konnte. Bei der 0:5-Pleite gegen Münster war den Wattenscheidern die Unsicherheit anzumerken.

"Es wäre fatal zu sagen, dass die Jungs die Köpfe frei haben. Man merkt eine totale Verunsicherung in unserem Spiel, wenn eine Sache nicht funktioniert und das zieht sich dann so durch. Bei dem Ein- oder Anderen spielt viel zu viel der Kopf mit", spricht Yavuzaslan die mentalen Schwierigkeiten seiner Mannschaft an.

Noch mehr Kopfschmerzen bereiten dem 42-Jährigen die defensiven Probleme seiner Truppe. Mit 23 Gegentoren kassierten die 09er die zweitmeisten Treffer in der Liga. Er findet harte Worte für das Defensivverhalten seiner Truppe: "Wir müssen einfach mal lernen, wie man zu Null spielt und gut verteidigt. Die Verteidigung ist aber nicht nur hinten, sondern im Kollektiv fängt das Verteidigen schon vorne an. Das machen wir einfach sehr, sehr schlecht, das muss ich einfach so sagen."

Doch viel Zeit bleibt Yavuzaslan nicht, um die SGW für das nächste Pflichtspiel vorzubereiten. Bereits am Mittwoch (11. Oktober, 19 Uhr) trifft Wattenscheid im Achtelfinale des Westfalenpokals auf den Tabellenzweiten der Oberliga Westfalen ASC Dortmund. Am kommenden Spieltag (15. Oktober, 15 Uhr) wartet mit Spitzenreiter Lotte die nächste harte Nuss auf die 09er.

"Wir müssen uns schnell aufraffen. Es nützt jetzt nichts, wenn ich die Brechstange auspacke und nochmal draufhaue. Meine Aufgabe ist es jetzt die Köpfe frei zu bekommen. Ich weiß, dass es eine Mammutaufgabe ist, aber ich werfe noch lange nicht das Handtuch und das erwarte ich auch von meinen Spielern. Wir müssen weitermachen", gibt sich Yavuzaslan kämpferisch.