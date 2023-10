Oberligist SV Straelen spielt bislang eine gute Saison und rangiert mit 15 Punkten auf Platz drei. Wir haben mit Trainer Sunay Acar gesprochen.

Was für eine erfolgreiche letzte Woche für den SV Straelen. Nach dem 3:0-Erfolg im Niederrheinpokal beim Landesligisten TuRU Düsseldorf, legte der Oberligist am vergangenen Sonntag nach und besiegte die SF Hamborn 07 souverän mit 5:0. Es war der höchste Sieg in der noch jungen Saison für den Klub von der niederländischen Grenze, der durch diesen Dreier auf Rang drei kletterte.

Entsprechend zufrieden zeigte sich Cheftrainer Sunay Acar. Der Coach lobte vor allem die Reaktion auf das vorherige Liga-Spiel, als Straelen beim KFC Uerdingen eine 3:1-Führung aus der Hand gab und noch unglücklich mit 3:4 verlor.

"Nach der Niederlage in Uerdingen war es für uns wichtig, dass wir die Mannschaft wieder mental aufbauen, aber gleichzeitig auch die Fehler klar ansprechen. Wir hatten viele Schulterklopfer, weil wir das Spiel über weite Strecken mit langen Ballbesitzphasen dominieren konnten, aber wir wollten die Niederlage auch nicht schönreden. Unser Ziel war es, diese Fehler in der Englischen Woche zu minimieren. Das hat die Mannschaft gut gemacht", freute sich Acar.

Zwei Siege, 8:0 Tore – dieses Vorhaben ist mehr als geglückt. Und dass trotz einer angespannten Personallage. Denn: Acar musste mit Seongsun You, Dario Ehret, Leon Schütz, Hirotaka Yamada und Kenan Hreljic auf wichtige Spieler verzichten. "Ich kann meiner Mannschaft nur ein Kompliment machen. Sie ist extrem fleißig und geht immer ans Maximum. Wir hatten im Zentrum eine gute Absicherung und sind dadurch immer wieder gut ins Gegenpressing gekommen. Dass wir erfolgreiche Spiele absolvieren und dann noch die Null halten, ist für die Entwicklung enorm wichtig. Die Mentalität war sehr gut. So kann es gerne weitergehen", betonte der 45-Jährige.

Unser Fokus liegt aber zunächst auf dem Duell in St. Tönis. Dort wollen wir das bestätigen, was wir in den letzten zwei Partien gezeigt haben. Wir haben noch einiges vor mit den Jungs und wollen uns weiterhin oben in der Tabelle festbeißen. Sunay Acar.

Für den Regionalliga-Absteiger geht es nun Schlag auf Schlag weiter. Nach dem Gastspiel beim Schlusslicht SC St. Tönis (08. Oktober, 15.30 Uhr), warten mit dem TVD Velbert, 1. FC Kleve, Spitzenreiter Sportfreunde Baumberg und VfB Hilden gleich vier Gegner hintereinander aus der oberen Tabellenregion.

Sunay Acar, der einst mit dem VfB Homberg sensationell den Klassenerhalt in der Regionalliga West schaffte, blickt voraus: "Auf uns wartet jetzt eine entscheidende Phase. Wir werden auf viele Top-Mannschaften treffen. Unser Fokus liegt aber zunächst auf dem Duell in St. Tönis. Dort wollen wir das bestätigen, was wir in den letzten zwei Partien gezeigt haben. Wir haben noch einiges vor mit den Jungs und wollen uns weiterhin oben in der Tabelle festbeißen."