Viele Tore in Hilden, KFC Uerdingen erneut ohne Sieg und Pleite für die SpVg Schonnebeck. Der sechste Spieltag der Oberliga Niederrhein.

1. FC Kleve – KFC Uerdingen 0:0

Der 1. FC Kleve und der KFC Uerdingen haben sich am sechsten Spieltag der Oberliga Niederrhein am Freitagabend nach 90 torlosen Minuten die Punkte geteilt.

Bei den Krefeldern strahlte vor allem Justin Klein Gefahr aus, er hatte gleich mehrere Möglichkeiten. Insgesamt aber fiel beiden Teams offensiv zu wenig ein, um das Spiel für sich zu entscheiden.

Kleve holt den elften Punkt im sechsten Spiel, die Krefelder haben fünf Zähler weniger auf dem Konto und warten nun seit drei Partien auf einen Dreier.

VfB Hilden – FC Büderich 3:2 (0:0)

Das torreichste Spiel des Abends ereignete sich in der AnterArena bei der Partie zwischen dem VfB Hilden und dem FC Büderich. Acht Treffer gab es zu sehen, alle in Durchgang zwei!

Den Auftakt macht der Aufsteiger in der 55. Minute. Es folgte ein Dreierschlag des VfB binnen 21 Minuten. Peter Schmetz (64.), Amin Bouzraa (73.) und Shadrak Kapi Dombe (85.) brachten ihr Team auf die Siegerstraße, der Anschluss des FC Büderich kurz vor Schluss (87.) blieb ohne Folgen.

Der VfB Hilden schließt mit nun elf Punkten mit SF Baumberg (15) und dem SV Straelen (12) auf.

SV Straelen – VfB Homberg 1:0 (0:0)

Straelen hatte mit dem VfB Homberg so seine Mühe. Das Tor des Tages fiel erst in der 78. Minute durch Hirotaka Yamada. Das genügte allerdings für den dritten Sieg in Serie.

Der VfB Homberg auf der anderen Seite ist nun seit drei Spielen sieglos und steht bei fünf Zählern.

Union Nettetal – SpVg Schonnebeck 1:0 (1:0)

Die SpVg Schonnebeck musste sich bei Union Nettetal mit 0:1 geschlagen geben.

Kaies Alaisame brachte die Hausherren mit seinem zweiten Saisontor nach 17 Minuten in Führung. Beide Mannschaften kamen im Verlauf der Partie noch zu Torchancen, doch es würde der letzte Treffer des Abends bleiben.

Nettetal zeigt eine Reaktion auf die 0:4-Pleite gegen Germania Ratingen vergangene Woche und zieht mit acht Punkten mit Schonnebeck gleich. Die Essener sind nun drei Ligaspiele in Serie ohne Dreier.