FC Brünninghausen: 3:2 bei Oberliga-Rückkehr - Trainer Halim trifft auf alten Klub

Der FC Brünninghausen hat den Aufstieg in die Oberliga Westfalen erfolgreich gemeistert und holte sich am 1. Spieltag direkt drei Punkte.

Der FC Brünninghausen hat den Aufstieg in die Oberliga Westfalen erfolgreich gemeistert und präsentierte sich bereits im Auftaktspiel gegen die SpVgg Vreden mit einem Sieg. Trotz 3:0-Führung musste Brünninghausen am Ende der Partie noch zittern, 3:2 hieß es nach 90 Minuten plus Nachspielzeit.

Trainer Rafik Halim lobt die Leistung des FC Brünninghausen im ersten Spiel nach dem Aufstieg: "Das haben wir richtig gut gemacht." Die Mannschaft ließ dabei nur "zwei Torchancen zu" und kreierte selbst "sieben hochkarätige" Möglichkeiten, berichtet der Trainer.

Auch wenn die offensive Durchschlagskraft deutlich sichtbar war: Die zweite Halbzeit offenbarte auch Schwächen, da die Brünninghauser "viel zugelassen" haben.

Halim hebt allerdings lieber die positiven Aspekte hervor, die er in der Mannschaft gesehen hat. So lobt er das Umschaltspiel seiner Spieler. Der Aufsteiger agierte nicht nur defensiv stark, sondern zeigte sich auch in der Lage, schnell auf Angriffe zu reagieren und Chancen konsequent zu nutzen.

Rückkehr an alte Wirkungsstätte für Trainer Halim

Trotz des vielversprechenden Starts ist sich der FC Brünninghausen der neuen Herausforderungen bewusst, die die Oberliga mit sich bringt. Halim räumt ein, dass noch viele Bereiche verfeinert werden müssen, um konstant auf diesem Niveau zu bestehen. Er betont, dass es eine kontinuierliche Entwicklung erfordert und, dass es "ganz, ganz viele" Aspekte zu verbessern gäbe. Welche genau will der Trainer aber nicht verraten.

Ein Höhepunkt der Saison steht bereits am kommenden 2. Spieltag bevor. Am Sonntag (20. August, 18 Uhr) ist der FCB beim Derby zu Gast beim ASC Dortmund. Für Halim, der die Bedeutung des Duells genau kennt, eine Reise in die Vergangenheit. "Ich habe dort ja auch eine relativ lange Vergangenheit. Zehn Jahre habe ich dort gespielt und das ist deswegen sehr speziell. Besonders dass es dann ein Derby gegen einen absoluten Topklub ist", sagte Halim voller Vorfreude.

Die langfristigen Ziele des FC Brünninghausen sind klar: Das Hauptziel ist der Klassenerhalt in der Oberliga. Halim verdeutlicht, dass die Mannschaft alles daran setzen wird, Punkte zu sammeln und sich in dieser Liga zu etablieren. Alles, was über den Oberliga-Verbleib hinausgeht, nehmen die Brünninghauser gerne als Bonus.