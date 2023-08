Oberligist Adler Union Frintrop reist am kommenden Freitag zu Union Nettetal. Wahrscheinlich wieder mit an Bord: Leon Engelberg.

Es war ein furioser Auftakt von Adler Union Frintrop. Der Doppel-Aufsteiger feierte am Freitagabend gegen den amtierenden Vizemeister VfB Hilden einen 3:2-Überraschungscoup und sicherte sich die ersten drei wichtigen Punkte auf der Mission Klassenerhalt.

Mit der Unterstützung von rund 700 Fans drehten die Frintroper nach dem Seitenwechsel richtig auf und münzten einen 0:1-Rückstand in den historischen ersten Oberliga-Erfolg um. Einziger Schockmoment an diesem Abend war die Verletzung von Leon Engelberg.

Der Innenverteidiger wurde von seinem Gegenspieler in der 35. Minute unglücklich im Gesicht getroffen, so dass er direkt nach seiner Auswechslung zu Beginn der zweiten Halbzeit ins Krankenhaus transportiert werden musste.

Nun gab der Oberligist Entwarnung. Frintrops Trainer Marcel Cornelissen klärte auf: "Er kann nach jetzigem Stand wieder das Training aufnehmen. Es ist nichts gebrochen und Leon hat auch keine Gehirnerschütterung. Wir müssen schauen, was mit den Schwellungen ist, aber es sieht ganz gut aus."

Leon ist natürlich der Fixpunkt in der Defensive. Als Anführer und als abgeklärter Spieler hilft er uns extrem weiter, wenn er spielt. Marcel Cornelissen.

Eine wichtige Nachricht für Adler Union, denn Engelberg ist der Abwehrchef und bildet mit Niclas Toepelt eine eingespielte und souveräne Innenverteidigung. 2021 wechselte der 26-Jährige von der SpVg Schonnebeck an den Frintroper Wasserturm und entwickelte sich auf Anhieb zu einem Leistungsträger und wichtigen Baustein des Erfolgs.

Entsprechend froh ist Coach Cornelissen, dass sich sein Innenverteidiger nicht schwerer verletzt hat: "Leon ist natürlich der Fixpunkt in der Defensive. Als Anführer und als abgeklärter Spieler hilft er uns extrem weiter, wenn er spielt. Er gibt auch seinen Nebenleuten immer eine gewisse Sicherheit, das ist genauso wichtig."

Am kommenden Freitag (18. August, 19.30 Uhr) wird Engelberg voraussichtlich wieder in der Startelf stehen können, wenn der Essener Oberligist bei Union Nettetal zu Gast ist. Dann trifft Frintrop auf eine erfahrene Oberliga-Mannschaft, die seit 2018 in dieser Spielklasse vertreten ist. Im ersten Saisonspiel kassierte Nettetal eine 2:3-Niederlage beim TSV Meerbusch.