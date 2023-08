Punkteteilung am 1. Spieltag der Oberliga Niederrhein. Der ETB Schwarz-Weiß Essen kam zuhause gegen den SV Straelen nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus.

Saison-Auftakt für den ETB Schwarz-Weiß Essen in der Oberliga Niederrhein. Die ambitionierte Mannschaft von Trainer Damian Apfeld trennte sich im Stadion Uhlenkrug mit 1:1 (1:1) vom SV Straelen.

"Wie sind wir gut ins Spiel gestartet – sehr emotional", so Apfeld. "Das war beabsichtigt, um in den Spielfluss zu gelangen und die Anfangsminuten zu nutzen." Folgerichtig gingen die Gastgeber durch Mehmet Timur Kesim (30.) in Führung. Diese hielt aber nur vier Minuten.

Abgesehen davon bot das Spiel nicht viele hochkarätige Chancen. Beide Abwehrreihen standen gut. Kurz vor Abpfiff wurde es aber nochmal knifflig im Essener Sechzehner. Während Straelen-Trainer einen klaren Elfmeter sah, bewertete Apfeld die Situation anders.

"Meiner Einschätzung nach hat Frederik Lach in dieser Situation die Fläche nicht vergrößert. Seine Arme waren eindeutig vor Brust und Bauch positioniert." So schien auch Schiedsrichter Solomon Anderson die Situation zu bewerten.

ETB: Cordi - Corovic, Sahin (85. Kryeziu), Lach, Öbayrak (75. Williams), Zimmerling, Cisse (84. Bosnjak), Addai, Shavershyan, Poznanski (66. Reichardt), Kesim. Straelen: Schübel - Baraza, Thissen, Kang, Müller (90.+2 Blank), Aydogan, Hirsch (81. Yamada), Maluze, Lemmert (49. Cejas), Yanagisawa, Ndouop. Schiedsrichter: Solomon Anderson Tore: 1:0 Kesim (30.), 1:1 Aydogan (34.) Zuschauer: 347 Gelbe Karten: Reichardt, Sahin, Zimmerling - Aydogan

Somit blieb es bei der insgesamt leistungsgerechten Punkteteilung. "Wir sind zufrieden, weil wir eine gewisse Reife gezeigt haben", so Apfeld. "Meine Mannschaft hat viele gute Attribute gezeigt, es war ein Kampfspiel, wir waren voll da und so wollen wir es auch weiterführen."

Das wird auch nötig sein. Schließlich wartet mit dem VfB Hilden direkt die nächste Partie gegen einen Mitfavoriten auf die oberen Tabellenplätze. "Dieser Auftritt macht Mut für die nächsten Wochen. Ich habe schon wieder richtig Bock auf nächsten Freitag." Ab 20 Uhr (RS-Liveticker) ist der ETB beim Vizemeister der Vorsaison zu Gast.