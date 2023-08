Nach der Auftakt-Niederlage des TuS Bövinghausen in der Oberliga Westfalen im Stadtderby fordert Trainer Christian Knappmann in Zukunft mehr Leidenschaft.

Der TuS Bövinghausen hat am 1. Spieltag der Oberliga Westfalen das Dortmunder Derby gegen den ASC 09 Dortmund mit 0:2 (0:1) verloren. Für die Gastmannschaft aus Aplerbeck waren Marcel Münzel (10.) und Josue Santo (83.) erfolgreich.

Zwar spielten sich die Hausherren aus Bövinghausen einige gute Torchancen heraus, jedoch war die Mannschaft von Trainer Christian Knappmann vor dem Tor der Gäste nicht kaltschnäuzig genug, um selbst einen Treffer zu erzielen.

„Wir sind auf einen hochmotivierten Gegner getroffen, der uns von der ersten Minute an gezeigt hat, was uns in den kommenden Wochen und Monaten in der Oberliga erwarten wird, nämlich Mentalität, Aggressivität und Leidenschaft”, so Knappmann. „Wir hatten in der ersten Halbzeit eine Phase, in der wir den Ausgleich hätten erzielen können, jedoch haben wir insgesamt zu wenig Gegenwehr gezeigt und einfach die falschen Mittel gewählt.”

Nach dem Seitenwechsel kam Bövinghausen druckvoll aus der Kabine, jedoch konnte auch diese Überlegenheit nicht in Zählbares umgewandelt werden. „Wir haben in der Halbzeit das System umgestellt und sind gut aus der Pause gekommen, jedoch hat uns die Leidenschaft gefehlt. Ich will nicht von gut oder schlecht sprechen, denn wir müssen einfach leidenschaftlicher Fußball spielen und das kritisiere ich nach diesem Spiel”, so Knappmann weiter.

Wenn wir glauben, dass wir nur aufgrund unserer Vita in dieser Liga die Spiele gewinnen, dann wird es ein böses Erwachen geben. Christian Knappmann

Des Weiteren kündigte Bövinghausens Trainer an, in der kommenden Woche weiter an der Spielphilosophie seiner Mannschaft arbeiten zu wollen: „Wenn wir glauben, dass wir nur aufgrund unserer Vita in dieser Liga die Spiele gewinnen, dann wird es ein böses Erwachen geben. An dieser Stelle werden wir den Hebel ansetzen."

Nach Ausfall von Gordon Wild: Bövinghausen weiter auf Stürmersuche

Verzichten muss Knappmann dabei weiterhin auf Ex-Profi Gordon Wild. Der Neuzugang hatte sich Ende Juli beim Hecker-Cup-Spiel gegen den BSV Schüren verletzt und wird dem Verein noch mehrere Wochen fehlen. Aus diesem Grund befindet sich der ambitionierte Oberligist auf der Suche nach einem neuen Angreifer.

„Der Ausfall von Gordon Wild tut uns richtig weh. Gegen den ASC fehlte uns ein Stürmer in der Box, der die Bälle festmacht und Torgefahr ausstrahlt. Nur mit Schaulaufen werden wir in der Liga unsere Ziele nicht erreichen”, erklärte Knappmann. Am kommenden Spieltag gastiert der TuS Bövinghausen beim TuS Ennepetal (20. August, 15.30 Uhr, RS-Liveticker).