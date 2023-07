Oberligist Adler Union Frintrop duelliert sich am Mittwoch mit Rot-Weiss Essen. Nicht mitwirken kann bei diesem Highlight ein Neuzugang der Frintroper.

Der große Tag steht unmittelbar bevor. Am Mittwochabend (26. Juli, 19 Uhr) trifft Adler Union Frintrop in einem Testspiel in Stoppenberg auf den Drittligisten Rot-Weiss Essen. Dass diese Partie für den Oberliga-Aufsteiger das absolute Highlight der Saisonvorbereitung darstellt, ist unbestritten.

Bereits am Sonntag sagte Aufstiegstrainer Marcel Cornelissen im Hinblick auf den RWE-Test: "Das Spiel ist natürlich ein Highlight, auf das wir uns freuen. Man bekommt nicht jede Woche die Chance, gegen den größten Verein der Stadt zu spielen. Die Jungs werden alle heiß sein und unsere Mannschaft bestmöglich vertreten wollen."

Auch für Cornelissen selbst ist das Aufeinandertreffen mit den Rot-Weissen ein besonderes Duell. Schließlich ist der 35-Jährige, der 2022 zu Essens Trainer des Jahres gewählt wurde, seit über zwei Jahrzehnten Mitglied bei Rot-Weiss Essen.

Vor dem großen Testspiel gibt es allerdings auch einen Wermutstropfen für den Doppel-Aufsteiger vom Frintroper Wasserturm. Denn: Tim Heinsen hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen und wird mehrere Monate fehlen. Der Neuzugang vom SSV Buer musste beim MWB-Cup gegen Blau-Weiß Mintard verletzt ausgewechselt werden und wurde postwendend ins Krankenhaus eingeliefert. Nun steht die niederschmetternde Diagnose fest.

Tim sollte uns auf einer Position, wo wir absolut Bedarf gesehen haben, voranbringen. Deswegen ist diese Verletzung doppelt und dreifach bitter – vor allem natürlich für den Jungen. Marcel Cornelissen.

Der Coach spricht von einer extrem bitteren Nachricht: "Er ist echt gut eingeschlagen. Tim sollte uns auf einer Position, wo wir absolut Bedarf gesehen haben, voranbringen. Deswegen ist diese Verletzung doppelt und dreifach bitter – vor allem natürlich für den Jungen. Er hatte richtig Bock, in der Oberliga zu spielen. Die Chance wird er bekommen, aber leider erst ab Ostern."

Eigentlich waren die Personalplanungen beim Essener Oberliga-Aufsteiger bereits abgeschlossen, doch durch die schwere Verletzung von Heinsen hofft Cornelissen noch auf einen weiteren Transfer für die offensiven Außen: "Wir halten die Augen und Ohren offen, ob sich vielleicht auf dieser Position noch was tut. Aber das ist zu diesem Zeitpunkt natürlich sehr, sehr schwierig."