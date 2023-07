SV Straelen: Das sagt Trainer Acar über das Remis gegen RWO und die Vorbereitung

Der SV Straelen konnte Rot-Weiß Oberhausen ein 1:1-Unentschieden abringen und zeigte eine gute Leistung. Trotzdem war Trainer Sunay Acar nicht ganz zufrieden.

Besonders lange befindet sich der Regionalliga-Absteiger SV Straelen noch nicht in der Vorbereitung auf die kommende Saison in der Oberliga Niederrhein. Doch das erste kleine Ausrufezeichen konnte bereits gesetzt werden. Beim ambitionierten Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen zeigte das Team des neuen Cheftrainers Sunay Acar eine ansprechende Leistung und konnte den Oberhausenern immerhin ein 1:1 abringen.

Acar war mit der Partie seines Teams nicht unglücklich, aber auch nicht gänzlich zufrieden. „Wenn man als Oberligist hier in Oberhausen 1:1 spielt, dann ist das natürlich völlig okay und wir haben sicherlich vieles richtig gemacht, gerade in der Rückwärtsbewegung. Außerdem sind wir gut in die Zweikämpfe gekommen und haben die Oberhausener vor einige Aufgaben gestellt, die sie nicht so gut gelöst haben.“

Nicht so gut gefiel dem 44-Jährigen aber das Offensivspiel seiner Mannschaft, die immer wieder von Fehlern im Oberhausener Aufbauspiel hätte profitieren können, die Möglichkeiten dann aber oft zu unsauber ausspielte. Ansonsten wäre vermutlich sogar ein Sieg für den Außenseiter drin gewesen. Denn besonders in Halbzeit eins boten sich große Möglichkeiten für den SVS.

„Ich will jetzt auch nicht zu kritisch sein, aber im Umschaltspiel müssen wir einfach noch viel besser und klarer werden. Wir müssen eigentlich auch zwingend mit 2:1 in Führung gehen und dann ist hier sicherlich alles drin. Es war eine sehr gute erste und eine durchwachsene zweite Halbzeit. Insgesamt kann ich der Mannschaft aber ein Kompliment machen, dass sie ein gutes Testspiel absolviert hat.“

Straelen startet gegen ETB in die Oberliga-Saison

Mit dem Stand der Vorbereitung zeigte sich der SVS-Trainer sehr einverstanden. „So richtig zufrieden wäre ich, wenn ich von Anfang an den gesamten Kader beisammen gehabt hätte, aber wir hatten jetzt viele Testspieler, die wir nach und nach entweder aussortieren mussten oder für uns gewonnen haben. Insgesamt läuft die Vorbereitung bis jetzt aber sehr rund und gut. Wir haben keine Verletzungen und haben die Testspiele bislang recht erfolgreich bestritten.“

Bis zum Ligastart müssen sich die Straelener allerdings noch etwas gedulden, denn im Gegensatz zur Regionalliga startet die Oberliga erst am 12. August mit der Auswärtspartie gegen ETB SW Essen. Der nächste Test auf dem Weg dahin steht am kommenden Samstag an. Dann empfangen Acar und sein Team die Sportfreunde Lotte an der niederländischen Grenze.