Testspiele: Schonnebeck und Uerdingen souverän, Alemannia Aachen mit 1:4-Pleite

Am Mittwoch wurde wieder viel getestet, quer durch alle Ligen. Eine Übersicht.

Westfalia Rhynern - BVB 0:7

Niklas Süle war BVB-Kapitän im Testspiel bei Westfalia Rhynern. Marco Reus erzielte beim 7:0-Sieg zwei Tore und bereitete ein weiteres vor. Paul-Philipp Besong (53./67.) gelang wie Reus ein Doppelpack. Hendry Blank erhöhte auf 6:0 (87.), Prince Aning markierte den Endstand (89.).

TSV Bockum - KFC Uerdingen 0:6

FC Kray – DJK Adler Union Frintop 0:1

SSVg Velbert - SpVgg Erkenschwick 0:0

SpVg Schonnebeck - BW Mintard 6:0

Ratingen - RWO 1:1

Sportfreunde Broekhuysen - SV Straelen 0:3

SV Dorsten-Hardt - VfB Speldorf 1:3





VfB Homberg II - Rheinland Hamborn 2:4

SV Wermelskirchen - VfB 03 Hilden 1:2

FC Sterkrade 72 - Rhenania Bottrop 6:3

SSVg Heiligenhaus - Sportfreunde Gerresheim 3:3





Holzheimer SG - TSV Meerbusch 2:1

TSV Steinbach Haiger - Alemannia Aachen 4:1

Alemannia Aachen, einer der Favoriten auf den Aufstieg in der Regionalliga West, verlor am Mittwoch sein Testspiel beim TSV Steinbach Haiger mit 1:4. Beyhan Ametov traf für die Alemannia zum zwischenzeitlichen 1:2.

SC Wiedenbrück - VfB Oldenburg 2:3

FC Gütersloh - VdV (Vereinigung der Vertragsfußballer) 0:0

0:0 hieß es nach 90 Minuten zwischen dem FC Gütersloh und der Vereinigung der Vertragsfußballspieler, die von Peter Neururer trainiert wird.

FCG-Coach Julian Hesse bilanzierte gegenüber vereinseigenen Medien: „In der ersten Halbzeit haben wir es besser gemacht – besonders in den ersten 30 Minuten. Da haben wir disziplinierter in den Positionen gespielt. In der zweiten Halbzeit haben wir dann mehr ‘Free-Style’ geboten., aber mit dem gleichen Ergebnis. Mit der ersten Halbzeit können wir aber zufriedener sein." Weiter geht es für Gütersloh am Samstag (16 Uhr) gegen Drittligist Rot-Weiss Essen.

SC Spelle-Venhaus - SC Preußen Münster II 1:1

RWT Herne - SV Schermbeck 3:4 Sportfreunde Siegen - SV Ottfingen 4:1

SG Massen - Türkspor Dortmund 1:8