Oberliga Niederrhein: SV Sonsbeck startet in die Vorbereitung, Sechser wird gesucht

Der SV Sonsbeck ist in die Vorbereitung auf die neue Saison der Oberliga Niederrhein gestartet. Wieder ist das Ziel der Klassenerhalt. Ein Sechser wird noch gesucht.

In der Vorsaison schaffte der SV Sonsbeck als Aufsteiger den Klassenerhalt in der Oberliga Niederrhein. Drei Punkte trennten den Klub am Ende vom ersten Abstiegsplatz.

Jetzt ist der SVS in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit gestartet. "Für uns bleibt das Ziel wie auch im letzten Jahr der Klassenerhalt. Wenn wir am Ende der Saison über dem Strich stehen, dann können wir zufrieden sein", beschreibt Trainer Heinrich Losing das neue, alte Ziel. "Spielerisch wollen wir uns weiterentwickeln. Das wird sehr wichtig sein, da wir in der letzten Saison aus meiner Sicht zu viele einfache Ballverluste hatten."

Zunächst stehen allerdings die körperlichen Grundlagen und die Integration der Neuzugänge auf dem Programm. "Nach und nach wird dann an Spritzigkeit und taktischen Sachen kombiniert mit Torabschlüssen und Umschaltspielformen plus Pressing gearbeitet", gibt Losing einen Einblick in die Trainingsgestaltung der kommenden Wochen.

Personell sieht Losing die Mannschaft "schon gut aufgestellt." Dennoch wird noch ein Sechser gesucht, auch in der Offensive hält der Oberligist die Augen auf. "Die Spieler sollten uns aber sofort weiterhelfen und nicht etwas für die Breite des Kaders sein", stellt Losing klar.

Ich glaube, dass die Liga nicht schwächer wird als im letzten Jahr. Heinrich Losing

Im Vergleich zur riesigen 21er-Staffel in der Vorsaison wird die Oberliga Niederrhein in dieser Saison wieder mit 18 Mannschaften starten. "Ich glaube, dass die Liga nicht schwächer wird als im letzten Jahr", schätzt der Sonsbecker Trainer die Liga und die neuen Teilnehmer ein. "Mit Straelen kommt ein starker Absteiger dazu, die drei Aufsteiger sind auch stark einzuschätzen. Frintrop ist sehr eingespielt, Mülheim und Büderich sind finanziell gut aufgestellt. Das zeigen die Investitionen auf dem Transfermarkt."

An der Tabellenspitze erwartet Losing einen Vierkampf um den Aufstiegsplatz: "Favoriten sind für mich der KFC Uerdingen, SV Straelen, VfB Hilden und Germania Ratingen. Ich gehe davon aus, dass es zwischen diesen Vieren entscheiden wird."

Der Vorbereitungsplan beim SV Sonsbeck:

09. Juli: SV Sonsbeck – SV Budberg (15 Uhr)

15. Juli: Turnier für die Deutsche Kinderkrebsstiftung. Mit dem 1.FC Bocholt, SV Straelen, 1.FC Kleve, TSV Wachtendonk-Wankum, SV Friedrichsfeld, Uedemer SV und Gastgeber Fortuna Keppeln.

19. Juli: VfR Krefeld-Fischeln – SVS (19.30 Uhr)

22. Juli: SVS – PSV Wesel-Lackhausen (15 Uhr)

25. Juli: SVS – Rot-Weiß Oberhausen (18.30 Uhr)

27. Juli: SV Hönnepel-Niedermörmter – SVS (19.30 Uhr)

30. Juli: SVS – 1.FC Viersen (15 Uhr)

13. August: 1. Spieltag Oberliga Niederrhein