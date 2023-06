Oberliga Westfalen: Wechsel, Verlängerung, Auflösung - Transfer-Chaos um Siegen-Stürmer beendet

Das Chaos um Benit Dinaj zwischen dem TuS Erndtebrück und den Sportfreunden Siegen ist geklärt. Der Stürmer unterschrieb zunächst in Erndtebrück, verlängerte dann aber in Siegen.

Erst am 31. März dieses Jahres präsentierte der TuS Erndtebrück den 19-jährigen Benit Dinaj von den Sportfreunden Siegen als damals vierten Neuzugang für die anstehende Saison. „Wir sehen in ihm sehr großes Potential. Er wird uns offensiv noch variabler und stärker machen“, lobte Holger Lerch, sportlicher Leiter in Erndtebrück, damals.

Anschließend kam es allerdings zu großer Verwirrung um den Angreifer. Denn wenige Wochen später verkündeten die Siegener im Abstiegskampf vor dem direkten Duell mit Erndtebrück, den Vertrag mit Dinaj dank einer Option verlängert zu haben. „Ich bin bereit, 1899% zu geben und freue mich auf die kommenden Aufgaben“, betonte der Spieler damals in der Siegener Pressemitteilung – obwohl er eigentlich schon in Erndtebrück unterschrieben hatte.

Dieser bis zum 30. Juni 2024 ausgehandelte Vertrag bei der TuS hatte letztlich auch Gültigkeit. Doch bevor es wirklich losging, ist die Zeit von Dinaj in Erndtebrück schon wieder vorbei. Der Verein erklärte am Freitag, dass das Arbeitspapier vorzeitig aufgelöst wurde. Grund dafür seien „diverse Vorfälle seit der Vertragsunterschrift“.

„Wir sehen keine Grundlage für eine gute und vor allem vertrauensvolle Zusammenarbeit mehr“, erklärte Lerch die drastische Entscheidung. Statt für den Absteiger in die Westfalenliga aufzulaufen, bleibt Dinaj also den Sportfreunden in der Oberliga Westfalen erhalten. Dafür habe man sich auf eine „marktgerechte Ablösesumme“ geeinigt

Ersatz ist bereits gefunden

Bereits am Montag hatten die Erndtebrücker ihren Ersatz für Dinaj vorgestellt. Ahmad Ibrahim kehrt zurück an den Pulverwald. Der 28-jährige Syrer lief bereits 2020/21 für die Oberliga-Mannschaft in Erndtebrück auf und spielte zuletzt für den hessischen Verbandsligisten FC Ederbergland.

Damit steht der Westfalenligist bereits bei zehn Neuzugängen. Zuvor konnten Elmin Heric (TuS Bövinghausen), Niklas Pirslijn, Leandro Fünfsinn, Clemens Tartan (alle Sportfreunde Siegen), Benedikt Brusch, Ernes Hidic (beide VfL Biedenkopf), Julian Wienold (VfB Wissen), Shion Ueno (Osaka Kyoiku) und Robin Klaas (FSV Gerlingen) verpflichtet werden.