14. Neuzugang: Ehemaliger VfL-Jugendspieler unterschreibt bei der SG Wattenscheid 09

Die SG Wattenscheid 09 hat die 31. Kaderbewegung des Sommers verkündet. Henry Kree unterschreibt an der Lohrheide - zuvor trainierte er bereits ein knappes halbes Jahr mit.

Der große Umbruch bei der SG Wattenscheid 09 geht weiter. Nur einen Tag nach der Verpflichtung von Blerton Muharremi (zuvor FSV Duisburg) ist der nächste Vertrag unterschrieben. Zentrumsspieler Henry Kree läuft künftig an der Lohrheide auf.

Der 21-Jährige ist kein Unbekannter. Wie der Verein berichtete, trainierte Kree bereits seit dem Winter bei der SGW mit und hinterließ dabei einen „durchweg positiven“ Eindruck. „Mit seiner positiven Art hat er viel dazu beigetragen, dass die Gruppe gut funktioniert. Wir wollen Henry nun die Zeit und die Möglichkeit geben, sich nun auch wieder sportlich in den Vordergrund zu spielen“, fügte Trainer Christian Britscho hinzu.

Der zentrale Mittelfeldspieler stammt aus der Jugend des VfL Bochum, für den er 25-mal in der U17- und 18-mal in der U19-Bundesliga West auflief. Im Anschluss an sein letztes A-Junioren-Jahr erhielt Kree allerdings keinen neuen Vertrag und war seit dem Sommer 2021 vereinslos.

Kree: "Hier wird alles herausgeholt"

Nachdem er sich über einen längeren Zeitraum in Wattenscheid fit hielt, will er nun bei seiner ersten Senioren-Station angreifen. „Die Mannschaft und das Trainerteam haben mich toll aufgenommen. Das Umfeld ist super, ich fühle mich hier sehr wohl“, schilderte der Neuzugang seinen ersten Eindruck. „Hier wird alles aus den Möglichkeiten herausgeholt, die einem zur Verfügung stehen. Alle Beteiligten sind mit sehr viel Herzblut bei der Sache.“

Mit dem bitteren Abstieg im Rücken sollen nun wieder Erfolgserlebnisse geschaffen werden. „Ich möchte hier mit einer Mannschaft, die nach dem letzten Jahr nach Erfolgen lechzt, guten Fußball spielen, um solche wieder zusammen feiern zu können“, blickte Kree voraus. „Persönlich möchte ich wieder Spielpraxis sammeln und mich dann durch gute Leistungen von Woche zu Woche weiterentwickeln.“

14 Neuzugängen stehen bei den Wattenscheidern bislang 17 Abgänge gegenüber. So sieht der aktuelle Kader 2023/24 aus:

Tor: Daniel Dudek (Westfalia Herne, war ausgeliehen), Lars Holm (Arminia Hannover), Ahmed Kulalic (eigene U19)

Abwehr: Jeffrey Malcherek, Serhat Kacmaz (FC Remscheid), Oluremi Martins Williams (TuRU Düsseldorf), Marvin Schurig, Eduard Renke, Frederik Wiebel, Blerton Muharremi (FSV Duisburg)

Mittelfeld: Nico Lucas, Gianluca Cirillo (FC Kray), Fabrizio Fili (Viktoria Köln), Tim Kaminski, Mike Lewicki, Marco Cirillo, Jamal El Mansoury (1. FC Kaan-Marienborn), Alexandros Dimopoulos (eigene U19), Arda Nebi (SF Siegen), Henry Kree (zuletzt vereinslos)

Angriff: Dennis Lerche, Felix Casalino, Fynn Broos (SF Wanne 11), Abid Yanik, Karoj Sindi (zuletzt vereinslos)

Abgänge: Steve Tunga (Wuppertaler SV), Tim Brdaric (Fortuna Köln), Burak Yerli (Concordia Wiemelhausen), Moritz Hinnenkamp (SV Meppen II), Bruno Staudt, Kim Sane, Emre Yesilova, Berkant Canbulut, Julian Meier, Timm Esser, Omar Jessey, Kilian Neufeld, Ensar Candag, Seiya Ihara (alle Ziel unbekannt), Simon Roscher (RW Erfurt, war ausgeliehen), Timur Mehmet Kesim (Rot-Weiss Essen, war ausgeliehen), Phil Britscho (TuS Bövinghausen)