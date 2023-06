KFC Uerdingen: John über Odenthal-Begnadigung, Kreuzbandriss-Trio und Heimat-Suche

In gut zehn Tagen wird der KFC Uerdingen mit der Vorbereitung auf die kommende Saison loslegen. Zwei Kaderplätze sind noch offen.

Der KFC Uerdingen hat seinen Kader 2023/2024 nahezu beisammen. Sportchef und Trainer Marcus John musste in den vergangenen Wochen sehr viel Zeit investieren, um die Mannschaft zusammenzustellen.

Und trotzdem gibt es noch einige Baustellen. So wie zum Beispiel die Suche nach einer neuen Trainingsheimat.

RevierSport hat mit Marcus John gesprochen.

Marcus John, wie zufrieden sind Sie mit dem Ist-Stand Ihres Kaders?

Wir haben viel geschafft. Wir haben den Kader ein bisschen bereinigt, aber auch viele Zugänge präsentiert. Das nimmt mittlerweile gute Formen an. Uns fehlt aber noch ein Flügelspieler, der links und rechts spielen kann. Zudem suchen wir einen Zehner, der auch in der Spitze spielen kann und sehr robust ist. Wir suchen so eine Art Zweikampf-Monster mit einem guten Auge. Diese zwei Schüsse müssen aber auch sitzen. Deshalb lassen wir uns hierbei Zeit und werden keine Experimente eingehen.

Maik Odenthal, der wie Kevin Weggen eigentlich aussortiert werden sollte, wurde begnadigt - richtig?

Wir haben uns unterhalten. Ich habe ihm gesagt, dass er der Mannschaft helfen kann, wenn er den Fitnessstand beibehält, den er zum Ende der Saison hatte. Es muss sein eigener Anspruch sein, topfit und ohne Übergewicht in die Saison zu gehen. Denn nur dann kann er, aber das gilt auch für alle anderen Spieler, an die Leistungsgrenze gehen. Wir spielen zwar in keiner professionellen Liga, aber ich erwarte als Trainer und Sportchef eine professionelle Einstellung bei den Spielern des KFC Uerdingen. Wer diese nicht an den Tag legt, wird Probleme bekommen.

Stichwort Probleme: Gibt es eigentlich schon eine Lösung bezüglich einer Heimat für den KFC?

Leider werden wir mit Bayer Uerdingen vorerst nicht zusammenkommen. Wir werden ab dem 1. Juli in Krefeld-Hüls auf der Bezirkssportanlage trainieren. Danach ziehen wir wieder nach Oppum. Aber klar: Optimal ist das alles nicht. Wir müssen immer wieder durch Krefeld reisen und haben aktuell keine Heimat. Und in der Grotenburg können wir nicht alle Einheiten abhalten. Falls wir das tun würden, wäre der Rasen gefühlt tot.

Wie haben Sie bisher die Transferaktivitäten der Konkurrenz beobachtet? Wer sind Ihre Favoriten?

Ein bisschen überrascht haben mich die Aktivitäten des SV Straelen. Herr Tecklenburg sagte ja, dass er es sich in der Oberliga gemütlich machen will. Aber die Transfers sprechen eine andere Sprache. Straelen wird oben mitspielen. Dazu zähle ich auch den VfB Hilden und den ETB, der auch immer gute Jungs holt.

Wie sieht es eigentlich im KFC-Lazarett aus?

Wir haben mit Leonel Kadiata, Alexander Lipinski und Phil Zimmermann drei Jungs, die ihre Kreuzbandrisse auskurieren. Zimmermann ist in ein paar Wochen wieder ein Thema, Lipinski erst im Oktober und Kadiata zum Ende des Jahres. Da haben wir auch noch drei interne Zugänge in der Hinterhand. Aber die Jungs werden natürlich Zeit benötigen, um wieder in Topform zu kommen.