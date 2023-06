TuS Bövinghausen: Regionalligaspieler unterschreibt - 90-maliger Drittligaspieler im Visier

Der TuS Bövinghausen hat den nächsten Zugang klargemacht. Es ist Spieler Nummer 15, der neu zum Oberliga-Klub dazustößt.

Phil Britscho wechselt innerhalb der Oberliga Westfalen von der SG Wattenscheid 09 zum TuS Bövinghausen. Das bestätigte TuS-Coach Christian Knappmann gegenüber RevierSport.

Knappmann: "Wir haben mit Phil einen Topspieler für die linke Außenbahn verpflichtet. Phil interpretiert diese Position sehr angriffslustig und dynamisch. Er ist ein sehr guter Fußballer und menschlich astrein. Wir freuen uns auf Phil." Britscho, dessen Vater Christian Trainer der SG Wattenscheid 09 ist, bringt es in seiner Karriere auf 33 Einsätze in der Oberliga und 30 Spiele in der Regionalliga.

Zwei Spieler würde der TuS Bövinghausen gerne noch unter Vertrag nehmen. Nach RS-Informationen ist einer der Kandidaten Andre Dej. Der Offensivspieler spielt bei Rot Weiss Ahlen trotz gültigen Vertrags bis zum 30. Juni 2024 keine Rolle mehr. RevierSport berichtete.

Gut möglich, dass Dej in Bövinghausen-Dortmund anheuert. Vorausgesetzt: er einigt sich über einen vorzeitige Auflösung mit Ahlen. Der 31-Jährige wäre wohl für jeden Oberligisten eine Verstärkung.

Dejs Vita, der einst einen Profivertrag beim Zweitligisten SSV Jahn Regensburg besaß, aber auf seine Zweitliga-Premiere vergeblich wartete, kann auch auf 90 Einsätze (elf Tore, 14 Vorlagen) in der 3. Liga und 184 Partien (25, 22) in der Regionalliga verweisen. Sollte Dej kommen, dann wäre es wieder einmal ein erfahrener Mann, den der Knappmann-Klub verpflichtet.

Bei den bisher 15 Zugängen scheint die Mischung aus jung und alt in Bövinghausen zu stimmen.

Neben den erfahrenen Angelos Kerasidis (26 Jahre alt, Sportfreunde Lotte), Damir Kurtovic (32, ASK Ahlen), Jeron Al-Hazaimeh (31, Wuppertaler SV), Marcus Piossek (33, SV Meppen), Gordon Wild (27, 1. FC Bocholt) hatte Bövinghausen auch Spieler wie Arbnor Murati (MSV Duisburg U19), Finn Kotyrba (VfL Bochum U19), Umut Yildiz (SG Wattenscheid 09), Moritz Brüggemann (Westfalia Herne), Luis Ortmann (SV Lippstadt), Arnis Osmani (Rot-Weiss Essen U19), Joelle Cavit Tomczak (TVD Velbert), Almin Hodza (SV Hohenlimburg), Phil Britscho (SG Wattenscheid 09) oder Chrysanth Mallek (ASC 09 Dortmund) verpflichtet. Diese genannten Spieler sind alle zwischen 19 und 23 Jahre alt. Die Mischung macht's am Ende, wie Knappmann betont.

"Wir brauchen Führungsspieler und junge Wilde, die richtig Bock haben zu marschieren. Da sind wir aktuell in unserer Kaderplanung auf einem tollen Weg und sehr zufrieden. Wir wollen eine erfolgreiche Saison spielen und da ist natürlich eine gute Kaderplanung das Fundament", verspricht Knappmann, der selbst 42 Jahre alt ist."

Kader des TuS Bövinghausen 2023/2024 im Überblick:

Tor: Cedric Conner Golbig, Finn Gregor Kotyrba, Ricardo Seifried

Abwehr: Jeron Al-Hazaimeh, Moritz Brüggemann, Damir Kurtovic Migel-Max Schmeling, Albin Thaqi, Phil Britscho

Mittelfeld: Erven Catic, Ilker Algan, Almin Hodza, Angelos Kerasidis, Arbnor Murati, Nico Thier, Marcus Piossek, Joelle Cavit Tomczak

Angriff: Chrysanteh Mallek, Luis Ortmann, Gordon Wild, Umut Yildiz