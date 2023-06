Oberliga: Nach Bövinghausen-Zusage folgte die Absage - Anan hat neuen Verein gefunden

Der Plan war eigentlich, dass Ilias Anan in der Saison 2023/2024 für den TuS Bövinghausen spielt. Doch nun wechselt er zu einem Lokalrivalen.

Der 27-jährige Mittelfeldspieler Ilias Anan wechselt vom Liga-Konkurrenten TuS Bövinghausen zum Aufsteiger Türkspor Dortmund. Das gab der Klub vom Fredenbaum am Freitag, 16. Juni 2023, offiziell bekannt.

Dabei hatte der Offensivspieler eigentlich schon Bövinghausen seine Zusage für die kommende Saison gegeben. Am Ende trennten sich aber der TuS und Anan, als dieser seine mündliche Zusage zurückzog - mit der Begründung: "Ich kann mich nicht mehr mit dem Fußball in Bövinghausen identifizieren. Der Verein sollte ehrgeizig und hungrig sein. Ich denke, es ist auch wichtig, dass der Verein eine positive Atmosphäre hat, in der sich die Spieler und Trainer wohlfühlen und motiviert sind, ihr Bestes zu geben", sagte Anan gegenüber RevierSport.

Bövinghausens Vereinsboss Ajan Dzaferoski bestätigte: "Wir hatten nach dem Spiel gegen Siegen ein Gespräch. Beide Seiten sind unzufrieden, daher gehen wir getrennte Wege. Wir wünschen ihm alles Gute."

Anan verbrachte die vergangenen eineinhalb Jahre beim TuS und schaut auf eine "erfolgreiche Zeit" zurück, "für die ich dem Verein dankbar bin". Er kam Anfang 2022 von Rot Weiss Ahlen und steuerte elf Tore in 18 Einsätzen zum Oberliga-Aufstieg bei. In dieser Saison traf Anan zehn Mal in 25 Partien.

Zu seinem damals noch möglichen neuen Verein sagte er: "Der Verein sollte ehrgeizig und hungrig sein. Ich denke, es ist auch wichtig, dass der Verein eine positive Atmosphäre hat, in der sich die Spieler und Trainer wohlfühlen und motiviert sind, ihr Bestes zu geben."

So einen Klub hat der 58-malige Regionalligaspieler nun gefunden. Nach den Stationen TuS Bövinghausen, Rot Weiss Ahlen, TuS Haltern, Westfalia Herne, TSV Marl-Hüls und SG Wattenscheid 09 folgt nun die Herausforderung Türkspor Dortmund.

Türkspor Dortmund: Transfers im Überblick (Stand 16. Juni)

Zugänge: Ilias Anan, Sezer Toy (beide TuS Bövinghausen), Mehmet Kaya (SC Paderborn U19), Kerem Sengün, Ibrahim Bulut (beide ASC Dortmund), Alessandro Tomasello (RSV Meinerzhagen), Tugay Özdemir (Westfalia Wickede), Oguz Karagüzel (FSV Duisburg), Roem Baran Subasi (BSV Schüren), Tolga Olgün, Firat Cinar (beide FC Brünninghausen), Maximilian Burbaum (Blau-Weiß Huckarde), Emir Hajdari (DJK TuS Körne)

Abgänge: Adem Cabuk, Yasin Acar (beide ASK Ahlen), Hayrullah Alici (FC Brünninghausen), Ersin Kusakci, Hikmet Konar (beide SG Gahmen), Enes Yilmaz (Vogelheimer SV), Armen Maksutoski (ASC Dortmund), Kimaz Hamza (Westfalia Herne), Duran Turan, Constantin Scholl (beide Ziel unbekannt)