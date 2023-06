VfB Homberg: Nächster Neuzugang ist ein früheres Schalke-Talent

Der VfB Homberg hat sich mit einem weiteren Spieler für die nächste Saison verstärkt. Er kommt von einem Oberliga-Absteiger und spielte früher in der Schalke-Jugend.

Lange musste der VfB Homberg zittern, im Endspurt der Saison haben die Duisburger den Klassenerhalt in der Oberliga Niederrhein dann perfekt gemacht.

Aktuell planen die Homberger, vor einem Jahr aus der Regionalliga West abgestiegen, den Kader für die anstehende Spielzeit. Eine weitere Verpflichtung haben sie nun fix gemacht: Luca Kazelis kommt vom FC Kray zum VfB.

Mit den Essener stieg Kazelis in der abgelaufenen Runde aus der Oberliga ab, wird also im Homberger Trikot nicht auf seinen Ex-Klub treffen. Der 24-Jährige verbrachte die vergangenen drei Jahre in Kray.

Zuvor hatte er bei den Sportfreunden Niederwenigern gespielt und Regionalliga-Erfahrung für die U23 von Fortuna Düsseldorf gesammelt (drei Spiele). Bei den Landeshauptstädtern absolvierte Kazelis einst sein letztes Juniorenjahr und wurde dann ins Regionalliga-Team übernommen, nachdem er vier Jahre lang in der Knappenschmiede des FC Schalke 04 ausgebildet wurde.

In der Oberliga Niederrhein kommt der Linksaußen bisher auf 53 Einsätze, in denen ihm drei Treffer gelangen. "Der VfB Homberg begrüßt Luca Kazelis herzlich und wünscht ihm eine verletzungsfreie, sportlich erfolgreiche und rundum angenehme Zeit am Rheindeich", teilte sein künftiger Klub auf Facebook mit.

Kazelis ist längst nicht der erste Neuzugang für die Mannschaft von Stefan Janßen. Auffällig: Fast alle Verstärkungen kommen von Konkurrenten aus der Oberliga.

VfB Homberg: Transfers im Überblick (Stand 11. Juni)

Zugänge: Heni Ben Salah (SV Straelen), Pierre Nowitzki (Ratingen 04/19), Jonas Haub (TVD Velbert), Luca Kazelis (FC Kray), Marcel Kretschmer (KFC Uerdingen), Nermin Badnjevic (Spielvereinigung Schonnebeck), Julian Bode (Hamborn 07), Bilal Akhal (ETB SW Essen), Motoki Fukushima (vereinslos)

Abgänge: Johannes Sabah (SF Lotte), Samuel Owusu Addai (ETB SW Essen), Taoufiq Naciri, Ahmed-Malik Uzun, Armel-Aurel Nkam, Mahame Dianka, Noah Schulz, Tim Füten (alle Ziel unbekannt)