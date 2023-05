Oberliga Niederrhein: Trainer "mega stolz" - Homberg macht den Klassenerhalt perfekt

Der VfB Homberg hat am 39. Spieltag der Oberliga Niederrhein mit einem 1:0 Sieg in Monheim den Klassenerhalt gesichert. Den Hombergern fällt damit eine riesige Last von den Schultern.

Der VfB Homberg hat es geschafft. Der Klassenerhalt ist durch den 1:0-Sieg beim 1. FC Monheim endlich in trockenen Tüchern. Andres Gerardo Gomez Dimas traf in einem harten, aber chancenarmen Spiel, per Strafstoß in der 66. Minute zum 1:0-Entstand. Somit dürfen die Homberger nächstes Jahr weiterhin in der Oberliga Niederrhein antreten. Alle Anhänger des Vereins strahlten nach dem Erfolg riesige Freude und Erleichterung aus. Besonders Stefan Janßen, Trainer der Duisburger, war mehr als glücklich nach dem Spiel. "Ich bin total überwältigt, weil wir wirklich richtig Gas geben mussten. Die Jungs haben alles rausgehauen. Wir haben es gegen einen guten Gegner geschafft und da bin ich mega stolz drauf", sagt Janßen euphorisch. "Mich freut es besonders für den Verein und für die Fans. Ich muss ein ganz großes Dankeschön an die Verantwortlichen beim VfB Homberg richten, da diese nie angefangen haben an uns zu zweifeln, eher im Gegenteil", fügt Janßen hinzu. Auch Samuel Owusu Addai, der den VfB Homberg im Sommer in Richtung ETB SW Essen verlassen wird, kam aus dem Strahlen nicht mehr raus. "Es ist ein geiles Gefühl die Klasse zu halten und ich freue mich für die Jungs, dass sie nächstes Jahr weiter Oberliga spielen können", sagt Owusu Addai zum Klassenerhalt. Laut dem Homberger Angreifer war dieser Sieg trotz der schwachen ersten Hälfte verdient. "Am Ende war es absolut verdient. Wir hatten am Anfang Schwierigkeiten reinzukommen, aber zum Ende hin wurden wir immer stärker und haben verdient den Sieg nach Hause geholt", sagt der 21-Jährige. Mit diesem Sieg geht für den VfB Homberg ein langer und harter Kampf um den Klassenerhalt zu Ende. Mit 51 Punkten steht der VfB vier Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz und kann somit am letzten Spieltag nicht mehr eingeholt werden. Den ersten Abstiegsplatz belegt der MSV Düsseldorf und dahinter steht der 1. FC Monheim, der nach dieser Niederlage den Abstieg nicht mehr verhindern kann.

Zur Startseite