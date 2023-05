Oberligist Sportfreunde Lotte hat einen weiteren Neuzugang bekannt gegeben. Der neue Mann kommt aus der Regionalliga West und hat Drittligaerfahrung.

Die Sportfreunde Lotte haben Yassin Ibrahim verpflichtet. Das gab der Oberligist am Freitag bekannt.

Der 23-jährige offensive Mittelfeldspieler kommt ablösefrei vom Regionalligisten SV Rödinghausen, wo er in drei Jahren 64 Pflichtspiele absolvierte und 15 Tore erzielte.

„Yassin ist ein Spieler, der nur höherklassig gespielt hat, seine Qualitäten sind unumstritten. Mit Lippstadt durfte ich selber gegen ihn spielen und konnte mir damals ein Bild machen", sagte Trainer Fabian Lübbers, der den Neuzugang bestens aus der Regionalliga West kennt.

Ibrahim, der in der laufenden Saison in neun Spielen einen Treffer beisteuerte, ergänzte: „Lotte hat ein gutes Team und eine Klasse Rückrunde gespielt, das hat mich überzeugt.“

Ibrahim spielte bereits in der 3. Liga und in der UEFA Youth League

Yassin Ibrahim wechselte mit 13 Jahren 2013 aus der Jugend von Preußen Münster zu Borussia Dortmund und durchlief dort sämtliche Jugendstationen. Für den BVB spielte Ibrahim unter anderem 41-mal in der A-Junioren Bundesliga West sowie neunmal in der UEFA Youth League.

2019 schloss er sich den Würzburger Kickers an, wo er insgesamt fünfmal in der 3. Liga ran durfte, ehe er nach einem Jahr weiter zum SV Rödinghausen zog.

Sportfreunde Lotte mit neun Neuzugängen

Die Sportfreunde Lotte arbeiten nach dem verpassten Aufstieg in die Regionalliga West weiter fleißig an ihrem Kader für die neue Saison. Bereits am Freitagmorgen wurde mit der Verpflichtung von Tolga Özdemir (SV Schermbeck) ein kleiner Coup gelandet.

Neben Ibrahim und Özdemir hat der Tabellenvierte der Oberliga Westfalen mit Fabian Kerellaj, Georges Baya Baya (beide Eintracht Rheine), Samy Benmbarek (FC Gütersloh), Johannes Sabah (VfB Homberg), Philipp Schmidt (TuS Bersenbrück), Christopher Rasper (SC Verl U19) und Max-Niklas Milde (VfL Osnabrück U19) sieben weitere Spieler für die Spielzeit 2023/2024 vorgestellt.