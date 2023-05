Oberliga Westfalen: Aufstieg rückt für Bövinghausen in weite Ferne, Paderborn II auf Kurs

Der SC Paderborn II holte im Spiel gegen die SG Finnentrop/Bamenohl einen wichtigen Dreier. Der TuS Bövinghausen verlor hingegen bei der SpVgg Vreden. So lief der 32. Spieltag in der Oberliga Westfalen.

Der SC Paderborn II steht mit einem Bein in der Regionalliga West. Die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Bertels gewann am 32. Spieltag der Oberliga Westfalen mit 2:0 gegen die SG Finnentrop/Bamenohl und hat nun 58 Punkte auf dem Konto. Für den SC waren Jason Tomety-Hemazro (65.) und Ilyas Ansah (68.) erfolgreich.

Der TuS Bövinghausen startete vielversprechend in die Partie gegen die SpVgg Vreden und ging mit 1:0 durch Ilker Algan (15.) in Führung. In der 23. Spielminute glich Maximilian Hinkelmann jedoch mit seinem 15. Saisontor für die Heimmannschaft aus Vreden aus. Nur zwei Minuten nach dem Seitenwechsel erhöhte Danieck Nijland auf 2:1 für die SpVgg. In der 68. Spielminute erhöhte Rohat Agca per Foulelfmeter sogar auf 3:1. Der Anschlusstreffer von Ben Kifoumbi (80.) kam zu spät. Das Spiel endete 3:2 aus Vredener Sicht.

Durch die Niederlage von Bövinghausen beträgt der Abstand zu Paderborn auf dem Aufstiegsplatz zwei Spieltage vor Ende der Saison sechs Punkte. Durch das bessere Torverhältnis des SC ist ein Aufstieg für die Dortmunder wohl nur noch rein rechnerisch möglich.

Die Sportfreunde Lotte sind durch den 1:0-Erfolg über den 1. FC Gievenbeck nun die engsten Verfolger der Paderborner. Nach einer schwachen ersten Halbzeit, in der die Gievenbecker ihre spielerische Überlegenheit nicht ausnutzen konnten, erzielte Leon Gino Schmidt in der 56. Minute mit seinem 11. Saisontreffer das Tor des Tages und brachte seine Mannschaft dadurch auf die Siegerstraße. Lotte liegt nun vier Punkte hinter Paderborn.

Beim Duell im Mittelfeld der Tabelle schlug Eintracht Rheine die Gäste von Westfalia Rhynern deutlich mit 4:0. Für Rheine waren Georges Arthur Baya Baya (15.), Mick Schüttpelz (41.), Timon Schmitz (45.) vom Elfmeterpunkt und Pascal Petruschka (57.) erfolgreich.

Die U23 von Preußen Münster lieferte sich mit der TSG Sprockhövel einen wahren Schlagabtausch. Leon Steinfeldt (21., 30., 67.) erzielte für die Münsteraner einen Dreierpack. Für Sprockhövel waren Yunus Emre Cakir (24.), Ishak Dogan (36.) und Dominick Wasilewski (74.) erfolgreich. Endstand: 3:3.

Der ASC 09 Dortmund verlor deutlich mit 1:4 bei Victoria Clarholz. Nachdem Eugen Dreichel die Heimmannschaft in der 35. Minute in Führung brachte, konnten die Dortmunder nur fünf Minuten später durch das 22. Saisontor von Maximilian Podehl ausgleichen. Nach dem Seitenwechsel legte Clarholz jedoch nochmal einen Gang zu und konnte durch Marlon Herzog (57.), Leon van der Veen (72.) und Leon Heinemann (74.) drei weitere Treffer nachlegen.

Der Delbrücker SC verpasste es, sich im Abstiegskampf etwas Luft zu verschaffen und verlor das Spiel gegen den SV Schermbeck durch ein frühes Tor von Richard Paul Weber (6.) mit 0:1. Durch den 3:1-Erfolg des TuS Erndtebrück über die Sportfreunde Siegen übernahm Delbrück die Rote Laterne von Erndtebrück. Für den TuS trafen Ken Sugawara (6.), Tim Schrage (16.) und Sosuke Fukuchi (33.). Für Siegen war Tobias Filipzik (53.) erfolgreich. Die Siegener stehen nach der Pleite im Derby punktgleich mit Schlusslicht Delbrück auf dem Abstiegsplatz.

Der FC Gütersloh gewann durch den 3:0-Erfolg gegen den TuS Ennepetal das zwölfte Spiel in Folge und baute trotz des schon feststehenden Aufstiegs die beeindruckende Siegesserie aus. Für den FC waren Samy Benmbarek (49.) und Tekin Gencoglu (81., 84.) per Doppelpack erfolgreich.