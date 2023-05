Oberliga Niederrhein: VfB Homberg verpasst Big Points, Kray kassiert sechs Tore

In der Oberliga Westfalen hat es der VfB Homberg verpasst, die Abstiegsränge zu verlassen. Ansonsten waren viele bereits feststehenden Absteiger im Einsatz.

Fünf Partien des 38. Spieltags standen am Sonntag in der Oberliga Niederrhein auf dem Plan. Oben kann nichts mehr passieren. Die SSVg Velbert steht frühzeitig als Meister fest und steigt in die Regionalliga West auf. Unten ist es dagegen deutlich spannender.

Im Tabellenkeller sind zwar schon einige, aber noch lange nicht alle Entscheidungen gefallen. Vier Absteiger stehen bereits fest, sie alle waren auch im Einsatz. Der VfB Homberg möchte das unbedingt verhindern, hat auf dem Weg dahin aber wichtige drei Punkte verpasst.

Zuhause kam der Tabellen-15. gegen den VfB 03 Hilden nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Samuel Owosu Addai hatte die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung gebracht (45.). Nach Wiederanpfiff glich Len Oliver Heinson (66.) für Hilden auf. Damit bleiben die Homberger nicht nur auf einem Abstiegskampf. Der MSV Düsseldorf könnte sich am Dienstag (16. Mai, 19:45 Uhr) mit einem Sieg auf vier Punkte distanzieren.

Ebenfalls noch nicht gerettet ist der SV Sonsbeck. Bei der SpVg Schonnebeck gab es 1:3-Niederlage. Calvin Küper mit seinem 14. Saisontor (18. Minute) und Simon Skuppin (32.) hatten die Gastgeber in Führung gebracht, Klaus Keisers (36.) konnte vor der Pause verkürzen. In Halbzeit zwei erhöhte Nermin Badnjevic (49.) frühzeitig. Yechan Baeks (71.) Tor sorgte nochmal für Spannung, ehe Skuppin mit seinem Doppelpack den Deckel drauf setzte (90.).

Der bereits länger als Absteiger feststehende FC Kray verlor deutlich beim SC St. Tönis. Bereits zur Halbzeit stand es 4:1 für die Gastgeber. Am Ende hieß es 2:6 aus Sicht von Kray. Der Sportclub ist dadurch dem Klassenerhalt einen großen Schritt nähergekommen.

Auch TuRU Düsseldorf wird nächstes Jahr eine Klasse tiefer antreten, aber lässt sich trotzdem nicht hängen. Im Auswärtsspiel beim TSV Meerbusch konnte in der Nachspielzeit noch der Ausgleich zum 2:2-Endstand erzielt werden. Im Duell der Absteiger verlor Schlusslicht FSV Duisburg zuhause deutlich mit 0:5 gegen den Cronenberger SC.