Oberliga Westfalen: FC Gütersloh springt an die Spitze und ist fast durch - Siegen am Boden

Der FC Gütersloh kann nach einem Sieg für die Regionalliga West planen. Der Aufstieg dürfte dem neuen Tabellenführer der Oberliga Westfalen kaum noch zu nehmen sein.

Der FC Gütersloh steht ganz dicht vor dem Aufstieg in die Regionalliga West. Am Mittwochabend baute das Team von Trainer Julian Hesse seine Erfolgsserie dank eines Sieges gegen das Tabellenschlusslicht Sportfreunde Siegen weiter aus. Mit 2:1 setzte sich der FCG im Heidewaldstadion durch - es war der zehnte Erfolg am Stück.

Damit können die Gütersloher die Planungen für die Regionalliga West aufnehmen. Bei elf Punkten Vorsprung auf den ersten Nichtaufstiegsplatz, derzeit belegt vom TuS Bövinghausen, und nur noch vier ausstehenden Spieltagen ist ihnen der Aufstieg wohl nicht mehr zu nehmen. Zumal die Ostwestfalen noch ein weiteres Nachholspiel in der Hand haben. Schon am Wochenende kann der Sprung in die vierte Liga rechnerisch klargemacht werden. Nebenbei überholte der Verein Preußen Münster II und sprang an die Tabellenspitze.

Ganz anders die Stimmungslage in Siegen. Die Sportfreunde waren am Wochenende auf den letzten Tabellenplatz zurückgefallen und verpassten die Chance, sich mit einem Überraschungssieg in Gütersloh wieder über den Strich zu schieben. Drei Punkte beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer.

Große Vorwürfe kann Trainer Patrick Helmes, der weiterhin fest im Sattel sitzt, seiner Mannschaft aber wohl nicht machen. Die Gäste hielten die Partie beinahe über die gesamte Dauer offen.

Sie brachen nicht ein, nachdem Alexander Bannink vor gut 1400 Zuschauern in der 20. Minute zur Führung für Gütersloh traf. Lange Zeit blieb es bei diesem Spielstand. Erst in der Nachspielzeit erzielte Markus Esko das vorentscheidende 2:0 (90.+2). Der Anschlusstreffer von Benit Dinaj (90.+4) kam zu spät.

Die nächste Chance auf wertvolle Punkte im Abstiegskampf bietet sich Siegen am kommenden Sonntag. Dann steht das Heimspiel gegen Victoria Clarholz an (15 Uhr, RS-Liveticker). Zeitgleich empfängt Gütersloh die Sportfreunde Lotte zum Top-Spiel der Oberliga Westfalen.