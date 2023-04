KFC Uerdingen - ETB: Traumtore, Platzverweise, Lucky Punch - wildes Spektakel endet 4:4

Der KFC Uerdingen und der ETB Schwarz-Weiß Essen trennen sich nach einem wilden Oberliga-Spektakel mit 4:4.

Was für ein irrer Abend an der Grotenburg!

Der KFC Uerdingen und ETB Schwarz-Weiß Essen lieferten sich am Samstagabend das wohl denkwürdigste Spiel der bisherigen Saison in der Oberliga Niederrhein.

Führungswechsel, Platzverweise, Traumtore - das Duell der beiden Traditionsklub hatte so ziemlich alles zu bieten und endete folgerichtig 4:4. In der achten Minute der Nachspielzeit rettete der ETB einen Punkt, nachdem die Essener zuvor eine 3:1-Halbzeitführung verspielt hatten.(Der Spielverlauf zum Nachlesen im Liveticker).

Der ETB musste ohne seinen verletzten Top-Torjäger Noel Futkeu antreten. Doch auch ohne den besten Schützen der Oberliga Niederrhein lief es von Beginn an in der Offensive der Essener. Marcello Romano nutzte die erste Torchance und brachte die Gäste in Führung (6.).

Es war der Startschuss für eine torreiche Partie - in der die Uerdinger schon kurz darauf ausglichen. Maik Odenthal verwandelte einen direkten Freistoß aus rund 25 Metern (11.).

In der Folge kühlte das Spiel ein wenig ab, allzu lange dauerte es aber nicht, da fiel der nächste Treffer. Mohamed Cisse kam mit viel Tempo über die rechte Außenbahn und überlupfte KFC-Keeper Robin Udegbe. Damit waren die Schwarz-Weißen wieder vorne (26.).

KFC: Udegbe - Francis, M'Bengue, Kadiata, Beric (86. Kretschmer), Funk, Talarski (90. Yeboah), Rau, Weggen, Odenthal (83. Rizzo), Terada ETB: Golz - Dalyanoglu, Corovic (79. Kryeziu), Lach, Matten (10. Özbayrak, 88. Tietz), Romano, Reichardt, Akhal, Zimmerling, Williams (84. Nguanguata), Cisse (80. Gotzeina) Tore: 0:1 Romano (6.), 1:1 Odenthal (11.), 1:2 Cisse (26.), 1:3 Williams (40.), 2:3 Odenthal (54.), 3:3 Talarski (70.), 4:3 Talarski (72.), 4:4 Dalyanoglu (90.+8) Gelb-Rot: Zimmerling (75.), Terada (90.+2) Zuschauer: 1675

Und kurz vor der Pause erhöhte Emmanuel Williams auf 3:1 (40.). Es wurde ruhig unter den Heimfans in der Grotenburg, ehe die Uerdinger ihr Team mit Pfiffen in die Halbzeit begleiteten.

Davon ließen sich die Spieler aber nicht verunsichern. Daniel Francis wurde einige Minuten nach Wiederanpfiff im Strafraum gefoult, Odenthal verwandelte den fälligen Foulelfmeter und schnürte den Doppelpack (54.).

Jetzt war der KFC wieder dran - und drückte auf den Ausgleich. Es dauerte etwas, ehe die Uerdinger die Drangphase in etwas Zählbares umwandeln konnten. Dann krachte es aber so richtig: Innerhalb von zwei Minuten traf Pascale Talarski doppelt (70., 72.). Erst musste er aus kurzer Distanz nur noch einschieben, ehe der Offensivmann sehenswert aus der Distanz traf.

Was für ein Schock für den ETB, der noch zum Start in die zweite Halbzeit wie der sichere Sieger ausgesehen hatte. Als wäre der Doppelschlag nicht bitter genug gewesen, mussten die Essener die letzte Viertelstunde auch noch in Unterzahl spielen. Guiliano Zimmerling sah Gelb-Rot, offenbar, da er sich mit Uerdingens Kevin Weggen angelegt hatte.

Mit einem Mann mehr gelang es dem KFC, die Führung durch die hitzige Schlussphase zu retten. Wobei die Uerdinger zum Zeitpunkt des Abpfiffs auch nur noch zu zehnt waren. Shun Terada sah in der Nachspielzeit für wiederholtes Foulspiel ebenfalls Gelb-Rot (90.+2).

Und es kam wie es kommen musste: Es lief die achte Minute der Nachspielzeit, da köpfte Essens Mehmet Dalyanoglu tatsächlich den Ball zum 4:4 ins Tor. Es war zugleich der Endstand in dieser denkwürdigen Partie.

Für den ETB steht am kommenden Sonntag das Heimspiel gegen Spitzenreiter SSVg Velbert an. Der KFC gastiert beim VfB Hilden.