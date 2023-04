KFC Uerdingen: Neuer Hauptsponsor vorgestellt - Vertrag über sieben Jahre

Der KFC Uerdingen treibt die Planungen für die Zukunft voran. Jetzt hat der Niederrhein-Oberligist aus Krefeld einen neuen Hauptsponsor präsentiert.

Der KFC Uerdingen setzt ab der kommenden Saison auf einen neuen Hauptsponsor.

Die Unternehmensgruppe "Dasbob" steigt bei den Krefeldern ein - und das langfristig. Die Partnerschaft wurde über sieben Jahre geschlossen, das teilte der Klub aus der Oberliga Niederrhein an diesem Donnerstag mit. Zu Vertragsinhalten wurden keine Angaben gemacht.

Der Vereinsvorsitzende Damien Raths freut sich über "langfristige Planungssicherheit" und betont: "Gerade für einen Verein wie den KFC Uerdingen ist dies ein wichtiger Punkt um den Klub weiterzuentwickeln."

In der aktuellen Saison laufen die Uerdinger mit dem Logo der Arzneimittelmarke "Biolectra Magnesium" auf der Trikotbrust auf. Dieser Schriftzug wird künftig durch "Dasbob" ersetzt. Dabei handelt es sich laut Mitteilung des KFC um ein Vollsortiment-Onlinekaufhaus. Die Partnerschaft mit dem bisherigen Hauptsponsor soll aber wohl auf einer anderen Ebene fortgeführt werden. Diesbezügliche befinde man sich in Gesprächen, so Raths.

Gemeinsam werden wir den Traditionsklub mit seiner einzigartigen Fanbase wieder dorthin führen, wo er hingehört. Marc Schürmann, Geschäftsführer Dasbob-Unternehmensgruppe

"Wir freuen uns auf eine Partnerschaft mit dem KFC auf Augenhöhe, der KFC wird dabei immer im Mittelpunkt stehen. Gemeinsam werden wir den Traditionsklub mit seiner einzigartigen Fanbase wieder dorthin führen, wo er hingehört", erklärt Marc Schürmann, Geschäftsführer der Firma.

Zugleich betonte er, dass sein Unternehmen "kein Investor, Mäzen oder Darlehensgeber" sei, sondern "ein klassischer Sponsor, der Werbeleistungen kauft".

Damit ist dem KFC nun im kommerziellen Bereich eine Weichenstellung gelungen, nachdem der Verein bereits auf anderen Schauplätzen Fortschritte vermelden konnte. Der Vorstand wurde neulich um zwei weitere Mitglieder ergänzt. Mit Marcus John steht darüber hinaus ein neuer Trainer und Sportchef für die kommende Saison fest.