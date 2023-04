KFC Uerdingen: Nach Trainer-Verpflichtung wird auch der Vorstand verstärkt

Der KFC Uerdingen hat seinen Vorstand um zwei weitere Mitglieder erweitert. Jetzt sollen die Planungen für die nächste Saison in der Oberliga Niederrhein vorangetrieben werden.

Der KFC Uerdingen spielt eine enttäuschende Saison in der Oberliga Niederrhein. Damit das in der kommenden Spielzeit besser wird, treibt der Verein aktuell seine Personalplanungen voran. Marcus John wird im Sommer bekanntlich als neuer Trainer und Sportchef einsteigen.

Und auch auf der Vorstandsebene konnten die Krefelder nun zwei Neuzugänge vermelden. So hat der Verwaltungsrat des KFC Marc Schürmann und Sebastian Thißen in die Vereinsführung berufen. Sie komplettieren das Gremium, dem bereits der Vorsitzende Damien Raths, Stellvertreter Andreas sowie Christoph Lenz angehören. Nach dem Rücktritt von Sven Hartmann im vergangenen Jahr war der Vorstand auf die in der Satzung festgeschriebene Mindestgröße von drei Mitgliedern geschrumpft.

Thißen soll als amtierender Jugendgeschäftsführer die Nachwuchsarbeit des Klubs stärken und ausbauen und aufgrund seiner beruflichen Expertise das Gebäudemanagement begleiten. Zu Schürmanns Aufgabengebieten gehören die Bereiche Merchandising und Events sowie die Akquise von Sponsoren.

"Um nun einzelne Bereiche und den Verein langfristig noch besser und professioneller aufstellen zu können, freuen wir uns nach guten Gesprächen in den vergangenen Wochen nun Verstärkung zu erhalten", wird Vorstandschef Raths in einer Klubmitteilung zitiert. "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit. Die Vorgespräche haben gezeigt, dass beide Teamplayer sind und wir uns gut ergänzen. Nun werden wir gemeinsam die Vorbereitungen zur kommenden Oberliga-Saison vorantreiben."