KFC Uerdingen: Interimstrainer spricht über Ziele für die Rest-Saison - und ein Sturm-Talent

Nach dem Aus von Trainer und Sportchef beim KFC Uerdingen wird Dmitry Voronov den Oberligisten bis zum Saisonende coachen. So blickt er auf diese Aufgabe.

Der KFC Uerdingen kommt auch in dieser Saison nicht zur Ruhe. Das Ziel vom Wiederaufstieg ist bereits weit vor dem Saisonende verfehlt. Denkwürdige 21 Punkte beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter SSVg Velbert, wenngleich die Krefelder zwei Partien weniger absolviert haben.

Nach der jüngsten Heimblamage gegen den SC St. Tönis (1:4) zog die Vereinsführung die Reißleine - Sportchef Patrick Schneider musste zum Beginn dieser Woche gehen und mit ihm Chefcoach Björn Joppe. Nach der Trennung von Alexander Voigt Ende des vergangenen Jahres ist es bereits der zweite Trainerwechsel beim KFC in dieser Saison.

Ehe zur neuen Saison Marcus John als Trainer und Manager an der Grotenburg übernehmen soll, setzen die Uerdinger auf eine interne Lösung: Der etatmäßige U19-Trainer und Nachwuchschef Dmitry Voronov soll die Mannschaft zu einem halbwegs versöhnlichen Saisonende führen.

"Warum es zuletzt nicht lief, möchte ich gar nicht beurteilen. Ich habe ja auch nur die Spiele gesehen und war in der täglichen Arbeit nicht dabei", sagt der 37-Jährige nach seinem Amtsantritt.

Drei Trainingseinheiten leitete Voronov bereits - und stellte fest, "dass die Mannschaft konditionell in einer guten Verfassung" sei. "Und dass die Jungs Fußball spielen können, ist sowieso klar." Sein Ansatz: "Wir haben an der Spritzigkeit und an mentalen Komponenten gearbeitet. Meiner Meinung nach ist es vor allem eine Kopfsache, eine Frage des Willens."

Neu ist die aktuelle Situation für Voronov jedenfalls nicht. Schon zu Beginn der Vorsaison stand er an der Seitenlinie, coachte das damals komplett neu zusammengewürfelte Team an den ersten 16 Regionalliga-Spieltagen, an deren Ende der Abstieg stand.

Nun sind es noch 13 Spieltage - und Voronov betont: "Wir wollen das Maximum rausholen und so viele Punkte wie möglich sammeln. Das sind wir unseren Fans schuldig. Und auch jeder Spieler sollte den Anspruch haben, sich bestmöglich zu präsentieren."

Ein weiteres Ziel für die letzte Saisonphase: Spieler aus der U19, die in der A-Junioren Niederrheinliga in die Meisterrunde eingezogen ist, sollen sich im Oberliga-Team bewähren dürfen - ist ja naheliegend, wo sie den neuen Trainer bestens kennen. "Das haben sich die Jungs verdient. Wir wollen schauen, wer reif für die erste Mannschaft ist."

Auf dem Papier kommt da vor allem ein Talent in Frage: Der 18 Jahre alte Marcio Blank führt mit 19 Treffern die Torschützenliste der Niederrheinliga an. Ende Februar schoss er Germania Ratingen beim 5:0-Sieg mit einem Fünferpack im Alleingang ab, zwei Wochen später erzielte er einen Hattrick beim 3:1 gegen den FSV Duisburg.

"Er macht es sehr gut, befindet sich auf einem guten Weg", sagt Voronov über das KFC-Talent, dessen Zukunft offen ist. "Wichtig ist, dass er seine Leistungen bestätigt. In einigen Punkten muss er sich noch verbessern."

Worte, die ebenso aufs Oberliga-Team der Uerdinger zutreffen dürften. Im ersten Pflichtspiel unter Voronov muss der Traditionsklub am Sonntag beim Spitzenreiter SSVg Velbert antreten (15 Uhr, RS-Liveticker). "Ich finde es gut, weil wir nichts zu verlieren haben und frei aufspielen können", meint Voronov.

Ein KFC-Sieg wäre in jedem Fall eine Überraschung - und ein erster Schritt in Richtung Rettung der verkorksten Saison.