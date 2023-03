Oberliga Westfalen: Neuer Tabellenführer, Aufstiegsrennen spitzt sich zu

22. Spieltag in der Fußball-Oberliga Westfalen: Gleich mehrere Teams ließen die Chance, Boden im Aufstiegsrennen gutzumachen, ungenutzt.

Der Aufstiegskampf der Oberliga Westfalen spitzt sich weiter zu.

Nachdem das Topspiel zwischen dem SC Paderborn II und TuS Bövinghausen sowie das Heimspiel des FC Gütersloh gegen die Sportfreunde Siegen abgesagt wurden, hatten andere Teams an diesem Sonntag die Gelegenheit, ihre Position im Rennen um die beiden Regionalliga-Tickets zu verbessern.

Aber nichts da: Die Teams aus der Spitzengruppe ließen allesamt Punkte liegen. Dadurch rückten weitere Teams in den erweiterten Kandidatenkreis. Allein das nicht aufstiegsberechtigte Preußen Münster II gewann sein Spiel und eroberte dadurch die Tabellenführung zurück. Der SCP-Nachwuchs siegte 1:0 im Heimspiel gegen den SV Schermbeck. Francesco di Pierro traf (36.). Eine bittere Pleite für die Gäste, die mit einem Sieg auch noch mal Ansprüche hätten anmelden können.

Derweil verdrängt Westfalia Rhynern zwar Paderborn vom zweiten Aufstiegsplatz. Es wäre aber auch ein größerer Sprung drin gewesen im Heimspiel gegen den abstiegsbedrohten TuS Erndtebrück. Zumal Rhynern einen frühen Rückstand (29.) vor der Halbzeit drehte (41., 43.) und bis in die Schlussphase hinein wie der sichere Sieger aussah. Erst in der 85. Minute erzielte Erndtebrück den Ausgleich per Abstauber nach einem verschossenen Elfmeter.

Erfreulich dennoch für Rhynern: Winter-Zugang Jonas Telschow präsentierte sich erneut treffsicher. Der vom TuS Bövinghausen gekommene Stürmer erzielte sein fünftes Tor im vierten Spiel.

Und auch der ASC Dortmund ließ die Chance, Druck auf die Konkurrenz auszuüben, ungenutzt. Die Aplerbecker verloren mit 0:4 bei der SG Finnentrop/Bamenohl und müssen die Sauerländer in der Tabelle aufgrund der Tordifferenz vorbeiziehen lassen. Phillip Hennes (49.), Maurice Werlein gegen seinen Ex-Klub (62.), Ansgar Pflüger (89.) und Ismail Alushi (90.+1) trafen in der zweiten Halbzeit.

Der ASC, Fin-Bam und auch Eintracht Rheine nach einem 2:2 gegen Victoria Clarholz belegen nun die Plätze sechs bis acht stehen nun vier Punkte hinter einem Aufstiegsplatz. Allerdings haben die Teams auf den ersten fünf Plätzen weniger Partien absolviert.

Im Tabellenkeller hat die SpVgg Vreden einen wichtigen Sieg gefeiert. Sie schlug einen direkten Konkurrenten und besiegte den 1. FC Gievenbeck mit 3:1. Der Abstiegsgipfel zwischen dem TuS Ennepetal und der TSG Sprockhövel endete 1:1.