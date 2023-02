Sportfreunde Siegen: Stürmer geht, neuer Torwarttrainer ist da

Die Sportfreunde Siegen haben in dieser Woche zwei Personalentscheidungen bekanntgegeben. Ein Stürmer ist weg, ein neuer Torwarttrainer ist da.

Die Sportfreunde Siegen und Berkan Koc haben den bis zum 30. Juni 2023 bestehenden Vertrag in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst.

Koc ist in dieser Phase seines Lebens zu sehr beruflich eingebunden und kann den Spagat zwischen Beruf und Sport aktuell nicht mehr stemmen, heißt es in einer Mittelung des westfälischen Oberligisten.

Der 23-Jährige, der im Januar 2018 aus München in die U19 kam, kommt auf insgesamt 34 Oberliga-Einsätze im Sportfreunde-Dress und war dabei vier Mal erfolgreich. In der laufenden Saison kam der Stürmer bisher in zwölf Partien zum Einsatz und steuerte zwei Assists bei. "Die Sportfreunde Siegen bedanken sich für Berkans Engagement für den Verein und wünschen ihm auf seinem weiteren beruflichen wie sportlichen Weg alles erdenklich Gute!", verabschiedet der SFS-Vorstand seinen Angreifer.

Derweil begrüßen die Sportfreunde Siegen mit Adriano Mazzeo einen neuen Torwarttrainer an der Leimbachstraße.

Während seiner Jugendjahre war der 35-jährige für den TuS Plettenberg, die Sportfreunde Oestrich-Iserlohn und Rot-Weiß Lennestadt aktiv, gegen Ende seiner Karriere als Aktiver kehrte er nach Plettenberg zurück. Den ersten Trainerjob nahm Adriano 2018 an, für etwa zweieinhalb Jahre arbeitete er mit Andreas Köhler an der A.K.-Torwartschule in Dortmund. Während dieser Zeit stand die Nachwuchsarbeit im Fokus, so hatte er den Nachwuchs mehrerer Bundesligisten von der U12 bis zur U18 unter seinen Fittichen. Neben dem Kerngeschäft Jugend fanden sich allerdings auch gestandene Keeper aus der Westfalen- und Oberliga, u.a. aus Herne und Wattenscheid, bei ihm ein.

"In Siegen habe ich die Möglichkeit mit absoluten Profis zu arbeiten, von denen ich auf und neben dem Platz eine Menge lernen kann", sagt Mazzeo, der sich auf die reizvolle Aufgabe mit dem Siegerländer Traditionsverein freut und "so hoch wie möglich kommen" möchte.