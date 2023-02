Oberliga Westfalen: Aufstiegskandidat angelt sich Talent von RB Leipzig

Die Oberliga Westfalen ist um ein hochkarätiges Talent reicher. Denn der SC Paderborn hat einen Youngster von RB Leipzig für seine U21 verpflichtet.

Kurz nach dem Ende der Transferperiode und kurz vor dem Restrundenstart hat der SC Paderborn einen Neuzugang für seine U21-Mannschaft verkündet. Ben Klefisch wechselt in die Reserve der Ostwestfalen, die auf dem dritten Tabellenplatz der Oberliga Westfalen steht und um den Aufstieg in die Regionalliga kämpft.

Der 19-Jährige kommt von RB Leipzig und hat einen Vertrag bis zum Saisonende unterzeichnet. In der Hinrunde spielte er leihweise für den Drittligisten Viktoria Köln. Dort konnte sich Klefisch nicht durchsetzen. Er blieb ohne Einsatz in der Liga, wurde einmal im Pokal eingewechselt.

In Paderborn soll er eine wichtigere Rolle einnehmen. Klefisch sei eine "wertvolle Verstärkung für das Mittelfeld", teilte der SCP mit. Talentiert ist der gebürtige Leverkusener allemal. 2017 war er aus seiner Heimatstadt in den Nachwuchs von RB Leipzig gewechselt. Vier Jahre später unterzeichnete er einen Profivertrag beim Champions-League-Teilnehmer. Für das Bundesliga-Team stand er allerdings nie in einem Pflichtspiel auf dem Rasen. Dafür bestritt Klefisch drei Partien für die deutsche U19-Nationalmannschaft.

In Paderborn trifft der Mittelfeldmann auf seinen großen Bruder Kai. Der 23-Jährige gehört zum Zweitliga-Kader, kam in dieser Saison aber auch schon in der Oberliga-Reserve zum Einsatz.

Sein Debüt könnte Flefisch am Sonntag geben. Dann steht der Jahresauftakt bei Westfalia Rhynern an (15 Uhr, RS-Liveticker). Es ist gleich ein Topspiel, denn beide Teams sind mittendrin im Rennen um die beiden Aufstiegsplätze.

Rhynern belegt derzeit den vierten Platz, einen Rang und einen Platz darüber steht der SCP. Diese Position würde am Saisonende zum Sprung in die Regionalliga West reichen. Denn Tabellenführer Preußen Münster II darf nicht aufsteigen und fällt daher aus der Rechnung.