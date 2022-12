ETB: Am selben Tag wie RWE - auch Schwarz-Weiß Essen präsentiert Premiumpartner

Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat am selben Tag wie Nachbar Rot-Weiss Essen einen neuen Premiumpartner präsentiert.

Guter Jahresabschluss bei den besten Essener Fußballklubs RWE und ETB.

Während Drittligist Rot-Weiss Essen am 21. Dezember 2022 mit "MFG Saatgut GmbH" einen neuen Haupt- und Trikotsponsor - RevierSport berichtete - präsentierte, darf man sich im Essener Süden bei Schwarz-Weiß über einen neuen Premiumpartner freuen.

Ab dem 1. Januar 2023 wird nämlich das Derpart Gemar Reisebüro mit Sitz in Essen-Holsterhausen neuer Premium-Sponsor des ETB Schwarz-Weiß Essen.

"Ich habe als Kind und Jugendlicher in der Fußballmannschaft des ETB als Torwart gespielt und zuletzt mit Jens Lehmann trainiert. Damals hat mir der Verein viel gegeben. Auch wenn ich persönlich in den letzten Jahren beruflich in Düsseldorf tätig war, so ist der Kontakt zu 'meinem' Verein nie ganz abgerissen", erzählt Carsten Zimmermann vom Derpart Gemar Reisebüro.

Weiter sagt der neue ETB-Sponsor: "Durch Gespräche mit meinem langjährigen Freund Andreas Hofer kam ich zu dem Entschluss, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, etwas zurückzugeben. Daher freue ich mich außerordentlich und bin stolz, dass wir mit unserem Unternehmen den Verein ab dem kommenden Jahr bei seiner weiteren sportlichen Entwicklung und auch bei seinem sozialen Wirken begleiten und unterstützen dürfen."

ETB-Marketing-"Agent" Andreas Hofer ergänzt: "Ich habe in der Jugend mein allererstes ETB-Spiel zusammen mit Carsten absolviert. Ich freue mich sehr, dass mein ältester Freund nun mit uns gemeinsam den weiteren erfolgreichen Weg am Uhlenkrug bestreiten wird."