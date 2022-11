Schonnebeck: 184-maliger Oberligaspieler beendet mit sofortiger Wirkung seine Karriere

Die Spielvereinigung Schonnebeck gab am Freitagabend bekannt, dass einer ihrer erfahrensten Spieler im Kader mit sofortiger Wirkung seine Karriere beendet.

Die Spielvereinigung Schonnebeck hat den noch bis zum Ende der aktuellen Saison laufenden Vertrag mit Patrick Dertwinkel in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Der 29-jährige Mittelfeldspieler beendet mit sofortiger Wirkung seine aktive Laufbahn.

Der Sportchef des Essener Oberligisten, Christian Leben, sagt zur Vertragsauflösung: "Wir danken Patrick Dertwinkel für seinen Einsatz und sein Engagement für die Spielvereinigung Schonnebeck. Mit ihm beendet ein großartiger Fußballer viel zu früh seine aktive Laufbahn."

Leben erklärt, warum der feine Techniker die Schuhe an den Nagel hängen muss: "Leider ist Patrick in letzter Zeit immer wieder von Verletzungen geplagt gewesen. Sich danach ständig wieder auf den Platz zurück zu kämpfen haben ihn viel Kraft gekostet. Da aktuell nun auch privat persönliche Herausforderungen auf ihn warten, haben wir seinem Wunsch, den Vertrag vorzeitig aufzulösen, schweren Herzens entsprochen. Wir wünschen 'Derti' sowohl privat als auch beruflich alles erdenklich Gute für die Zukunft und freuen uns, wenn wir ihn als Zuschauer regelmäßig am Schetters Busch begrüßen dürfen."

Dertwinkel wechselte zu Beginn der Saison 2021/22 an den Schetters Busch und bestritt seitdem 41 Spiele (8 Tore und 3 Vorlagen) im Trikot der Schwalben. In dieser Spielzeit waren es immerhin noch zehn Einsätze über insgesamt 555 Spielminuten. Plus zwei Einsätze im Niederrheinpokal.

In seiner Karriere blickt Dertwinkel auf 184 Oberligaspiele (41 Tore und 41 Vorlagen) und 32 Partien (3 Treffer, 2 Vorlagen) in der Regionalliga zurück.

Der gebürtige Düsseldorfer, der bei Borussia Mönchengladbach ausgebildet wurde, stand im Seniorenbereich bei Borussia Mönchengladbach II, Malchower SV, ETB SW Essen, TuRU Düsseldorf, TV Jahn Hiesfeld, VfB Homberg und bis zuletzt SpVg Schonnebeck unter Vertrag.