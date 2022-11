Der Amateurfußball im Ruhrgebiet trauert um Habib Kaya. Für die Hinterbliebenen wurde eine Spendenaktion initiiert.

Der Amateurfußball im und rund um das Ruhrgebiet trauert um Habib Kaya. Der Bruder von Ex-Profi Markus Kaya ist in dieser Woche im Alter von 39 Jahren verstorben.

Kaya war über viele Jahre im höherklassigen Amateurfußball unterwegs. Er spielte unter anderem für Rot-Weiß Oberhausen II, die TGD Essen-West, den VfB Frohnhausen, VfB Hüls und BWW Langenbochum.

Während seiner Frohnhauser Zeit von 2012 bis 2015 trug Kaya die Kapitänsbinde. Sein damaliger Trainer Issam Said zeigt sich bestürzt von der schrecklichen Nachricht. "Wir haben fünf Jahre lang zusammengespielt, danach habe ich Habib drei Jahre lang trainiert. Ich kann es immer noch nicht glauben. Habib war ein sehr guter Freund. Wir sind in tiefer Trauer und mit den Gedanken bei seiner Familie."

Said weiter: "Habib war ein toller Mensch, immer positiv drauf. Und vor allem ein super Fußballer. Mit ihm konnte man auf dem Platz Kriege gewinnen. Er war unser Kapitän, ein Leader, ist vorweg gegangen. Wir haben sehr von seinen menschlichen und spielerischen Qualitäten profitiert."





Um die Hinterbliebenen des Familienvaters zu unterstützen, wurde eine Spendenaktion initiiert. "Es fällt gerade sehr schwer die passenden Worte zu finden. Wir sind alle zutiefst schockiert über die heutige Nachricht", heißt es in der zugehörigen Beschreibung. "Unser Freund Habo ist plötzlich und viel zu früh von uns gegangen. Jeder, der ihn gekannt hat, wird ihn und seine positive Art für immer in Erinnerung behalten. Wir denken an all die schönen gemeinsamen Momente. Habib - Ruhe in Frieden."

Hier geht es zur Spendenaktion