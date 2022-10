Oberliga Niederrhein: Diese zwei Klubs können schon für die Landesliga planen

In der Oberliga Niederrhein sind 15 von 40 Spieltagen absolviert. Also erst knapp über ein Drittel der Spiele. Doch schon jetzt können zwei Klubs für die Landesliga planen.

Beim Tabellenletzten FSV Duisburg und dem Vorletzten FC Kray geht in der Oberliga Niederrhein gefühlt nichts.

Beide Klubs liegen schon 13 beziehungsweise zehn Punkte hinter dem rettenden Ufer zurück und man muss gar nicht so mutig sein, um zu behaupten, dass sowohl der FSV als auch der FCK schon die Landesliga-Pläne für die Saison 2023/2024 aus der Schublade holen können.

Denn was soll sich großartig ändern, dass Duisburg und Essen-Kray plötzlich performen? Trainerwechsel wurden schon bei beiden Klubs vorgenommen, in Kray ist gar der Vorstandsvorsitzende zurückgetreten. Und in der Winterpause - das werden auch die Sportchefs Erol Ayar und Rudi Zedi wissen - ist es verdammt schwer, qualitativ gute Spieler zu verpflichten.

Hinzu kommt noch, dass bei den Krayern die finanziellen Mittel sehr begrenzt sind. Deshalb setzte Zedi auch schon zu Beginn der Saison bei der Kaderplanung auf junge, willige, talentierte Spieler.

Die Krayer haben in dieser Saison nur zwei Spiele - 2:1 in Ratingen und 5:0 gegen den FSV Duisburg gewonnen. Zuletzt kassierten die Essener Klatschen wie 1:6, 1:4 und 0:4 - 44 Gegentore nach 15 Spielen: das ist hinter dem FSV Duisburg (48) die zweitschlechteste Defensive der Liga. Es fällt schwer positive Dinge herauszufiltern, die den Krayern für den weiteren Saisonverlauf Mut machen könnten.

Schlechteste Defensive und Offensive der Oberliga Niederrhein

Ähnlich die Situation an der Duisburger Warbruckstraße. Der FSV hat gar erst einen Saisondreier eingefahren - beim 3:2-Sieg gegen TuRU Düsseldorf. Die folgenden sechs Ergebnisse nach dem TuRU-Erfolg lauteten: 1:5, 1:4, 0:5, 3:6, 1:6, 0:1. Die Duisburger stellen die schlechteste Offensive (14 Tore) und auch die Schießbude (48 Gegentreffer) der Liga.