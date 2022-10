Oberliga Niederrhein: Spektakuläres Topspiel endet 2:2, Kray kassiert nächste Klatsche

Am 15. Spieltag der Oberliga Niederrhein verpasste die SSVg Velbert den Sprung zurück an die Spitze, Ratingen schiebt sich oben ran, Kray kassiert nächste Klatsche.

Der 15. Spieltag der Oberliga Niederrhein begann bereits am Samstag bei TuRU Düsseldorf. Dort siegte der KFC Uerdingen mit 4:2 und eroberte die Tabellenführung. Die SSVg Velbert hätte mit einem Sieg wieder vorbeiziehen können, verpasste im Topspiel gegen den VfB Hilden aber einen Sieg. Ratingen ist dank einem Kantersieg gegen den FSV Duisburg neuer Tabellenzweiter. Die SpVg Schonnebeck spielt gegen einen Aufsteiger nur Unentschieden und der FC Kray kassiert die nächste hohe Niederlage.

VfB Hilden – SSVg Velbert 2:2 (0:1)

Im Spitzenspiel der Oberliga Niederrhein zwischen dem VfB Hilden und der SSVg Velbert hieß es nach Schlusspfiff 2:2-Unentschieden. Velbert kam gut in die Partie und bestimmte die Anfangsphase, folgerichtig erzielte Patrick Schikowski die Führung (28.) für den Aufstiegsanwärter. In der ersten Aktion nach der Halbzeit traf Hilden dann aber per Foulelfmeter zum Ausgleich durch Talha Demir (50.). In der Folge machte Hilden weiter Druck und bestimmte das Spielgeschehen bis in die Schlussminuten, wo der vermeintliche Lucky-Punch durch Joker Salim El Fahmi (87.) gelang. Aber Velbert steckte nicht auf und glich in der Nachspielzeit durch Yasin-Cemal Kaya aus (92.). Velbert verpasste damit den Sprung zurück an die Tabellenspitze und verweilt mindestens bis zum nächsten Spieltag auf Rang drei. Hilden bleibt auf dem 5. Rang stecken.

FC Kray – Sportfreunde Baumberg 1:4 (1:1)

Der FC Kray kassiert die nächste deutliche Pleite. Nach der 1:6-Niederlage gegen TVD Velbert hieß es an diesem Spieltag 1:4 gegen die Sportfreunde Baumberg. Dabei sah es lange gar nicht so schlecht aus. Nach 22 Minuten gingen die Essener durch Bubakarry Fadika in Führung. Zwar konnte Baumberg schnell durch Al-Hassan Turay ausgleichen (30.), aber immerhin bis zur 58. Minute hielten die Krayer das Spiel noch offen. Dann drehte Baumberg auf und schraubte das Ergebnis durch Tore von Kosi Saka (58.), Melva Luzalunga (65.) und Subaru Nishimura (73.) in die Höhe. Kray steht mit acht Punkten weiter auf dem vorletzten Platz, da der Tabellenletzte FSV Duisburg eine 1:6-Klatsche gegen Ratingen einstecken musste. Trotzdem liegen nun schon sieben Punkte zwischen den Krayern und dem rettenden Ufer.

MSV Düsseldorf – SpVg Schonnebeck 2:2 (0:0)

Der MSV Düsseldorf und die SpVg Schonnebeck trennen sich 2:2. Nach 54 Minuten ging Schonnebeck zunächst durch Thorben Kern (54.) in Führung, ehe Düsseldorf das Spiel per Doppelschlag durch Oben Robert Molango (72.) und Ahmet Gülmez (74.) drehte. Doch Schonnebeck steckte den Kopf nicht in den Sand und erzielte durch Matthias Bloch den schnellen Ausgleich (80.). Dabei blieb es dann auch bis zum Schlusspfiff. Düsseldorf bleibt damit auf einem Abstiegsrang und auch Schonnebeck ist nur noch zwei Punkte von der roten Linie entfernt.

Auch auf den anderen Plätzen war einiges los. Der 1. FC Monheim schob sich durch einen 2:1-Sieg gegen den SC St. Tönis auf Platz sieben, Germania Ratingen springt durch einen 6:1-Kantersieg auf den zweiten Tabellenplatz und liegt nur noch zwei Punkte hinter Spitzenreiter Uerdingen. Der Cronenberger SC feiert gegen den SV Sonsbeck einen ganz wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Der 1. FC Kleve und St. Tönis trennten sich Unentschieden.