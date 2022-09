Oberliga Westfalen: Rhynern will zurück an die Spitze, Verfolgerduell in Münster

Am 7. Spieltag der Oberliga Westfalen will Westfalia Rhynern im Fernduell mit Bövinghausen nachlegen. In Münster trifft der Dritte auf den Tabellenfünften.

In der Oberliga Westfalen steht der 7. Spieltag auf dem Programm. Schon am Freitagabend gewann Aufsteiger TuS Bövinghausen souverän mit 3:0 gegen die TSG Sprockhövel und eroberte somit zumindest für zwei Nächte die Tabellenführung, während Sprockhövel mit vier Zählern derzeit Letzter ist. Ebenfalls am Freitag holte der SC Paderborn II drei Zähler beim Delbrücker SC (1:3) und schob sich vorerst auf Platz vier.

Am Sonntag wird der Spieltag von den restlichen sieben Partien komplettiert. Dann will Westfalia Rhynern gegenüber dem Dortmunder Aufsteiger nachlegen und die Spitzenposition zurückerobern. Dafür muss bei den Sportfreunden Siegen (15 Uhr) ein Sieg her. Neben den Bövinghausern ist die Westfalia als einziges Team noch ungeschlagen, die Siegener hingegen haben seit dem ersten Spieltag keinen Sieg mehr und nur ein Remis holen können.

Im Verfolgerduell des 7. Spieltags treffen Preußen Münster II (3.) und die SG Finnentrop/Bamenohl (5.) aufeinander. Die Preußen-Reserve hat das dritte Spiel ohne Niederlage im Auge, die Finnentroper wollen ab 15 Uhr nach zwei sieglosen Spielen wieder einen Dreier feiern.

In den übrigen Partien des Sonntag empfängt die SpVgg Vreden Eintracht Rheine, Victoria Clarholz trifft auf TuS Ennepetal. Der FC Gütersloh, am vergangenen Donnerstag noch Testspielgegner von Schalke 04, tritt die Reise zum SV Schermbeck an. Außerdem trifft der ASC 09 Dortmund auf den 1. FC Gievenbeck (alle 15 Uhr), die Sportfreunde Lotte sind ab 16 Uhr in Erndtebrück zu Gast.