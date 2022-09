Uerdingen: KFC-Boss zählt Trainer Voigt an

Acht Spiele und 16 Punkte - ein Zweier-Schnitt: Eigentlich würde man bei dieser Bilanz sehr zufrieden sein. Anders sieht es beim KFC Uerdingen aus.

Der KFC Uerdingen hat sich nach dem Abstieg aus der Regionalliga West den sofortigen Wiederaufstieg auf die Fahne geschrieben. Und dieser scheint trotz des positiven Saisonstarts - zumindest, was die Punkteausbeute angeht - stark gefährdet zu sein.

Denn auch, wenn die Krefelder nach acht Spielen auf 16 Zähler zurückblicken, weiß man an der Grotenburg, dass diese Punkte alles andere als souverän zustandegekommen sind - und: Haupt-Konkurrent SSVg Velbert ist bislang sehr souverän unterwegs.

Vom Papier her sind wir die stärkste Mannschaft der gesamten Liga. Aber so wie wir spielen, sind wir weit davon weg. Das ist aber nicht nur ein Vorwurf an den Trainer, sondern betrifft die gesamte Mannschaft. Wir haben elf Spieler, die 700, 800 Regionalligaspiele haben, aber das sieht man nicht. Damien Raths

"Ich kann die Fans nicht überzeugen, das muss von uns allen kommen. Und nicht mit warmen Worten, sondern mit Leistung auf dem Platz", sieht Trainer Alexander Voigt sich und seine Mannschaft in der Pflicht, wirbt jedoch auch um Geduld von außen. "Es ist auch verständlich, dass der ein oder andere unruhig wird. Aber Tatsache ist auch, dass wir erst acht von vierzig Spielen gemacht haben. Im Moment spielen wir einen Zwei-Punkte-Schnitt, das ist nicht ganz verkehrt. Aber wir werden uns steigern müssen, um diesen zu halten."

Die Worte wählte Voigt, der die Kritik der Fans, des Umfelds spürt, noch am Sonntag gegenüber RevierSport.

Zu Wochenbeginn meldete sich dann Damien Raths, KFC-Präsident, gegenüber der "RP" und dem Portal "Fupa" zu Wort. Und: Der Boss zählt vor dem Topspiel am Freitagabend gegen die SSVg Velbert seinen Trainer an. Anders kann man diese Worte nicht interpretieren. Raths antwortete auf die Frage, ob Coach Voigt vor einem Entscheidungsspiel stehe: "Das will ich nicht behaupten, hängt aber auch von vielen Aspekten ab, wie das Spiel über die Bühne geht. Ein Entscheidungsspiel ist es nicht, weil die Saison noch lange geht, aber ein sehr, sehr wichtiges."

Dem 44-jährigen Ex-Profi dürften in den nächsten Begegnungen gegen Velbert, in Meerbusch und gegen Homberg wohl nur Siege helfen, um wieder Ruhe ins Umfeld einkehren zu lassen. Zwei Heimspiel in der Grotenburg, gegen die TVD Velbert (1:4) und Union Nettetal (2:3), wurden schon in den Sand gesetzt.

Dass nicht nur die Fans unzufrieden sind, sondern auch der Boss alles andere als mit den Leistungen einverstanden ist, betonte er nochmals. Denn zur Erinnerung: Der KFC Uerdingen stellt mit der SSVg Velbert auch den teuersten Kader der Liga. Raths stellte klar: "Vom Papier her sind wir die stärkste Mannschaft der gesamten Liga. Aber so wie wir spielen, sind wir weit davon weg. Das ist aber nicht nur ein Vorwurf an den Trainer, sondern betrifft die gesamte Mannschaft. Wir haben elf Spieler, die 700, 800 Regionalligaspiele haben, aber das sieht man nicht."