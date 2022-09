OL NR: Hilden verpasst Tabellenführung - sieben Tore in Monheim

Nach den letzten Partien des 7. Spieltags bleibt die SSVg Velbert Tabellenführer der Oberliga Niederrhein. Hilden unterlag einem Aufsteiger, in Monheim fielen sieben Tore.

Die letzten vier Partien schlossen den 7. Spieltag in der Oberliga Niederrhein am Sonntagnachmittag ab. Nachdem die SSVg Velbert am Freitagabend die Tabellenspitze übernommen hatte, verpasste es der KFC Uerdingen am Samstag, zurückzuschlagen und unterlag Union Nettetal 2:3 in der heimischen Grotenburg.

Hier die Ergebnisse vom Sonntag in der Übersicht, spielfrei hatte der SC St. Tönis.

VfB Homberg - FSV Duisburg 1:1 (1:1)

Die Duisburger gingen nach einer halben Stunde vom Punkt in Führung, Rinar Valyeyev hatte cool in die Tormitte verwandelt (30.). Doch kurz vor der Halbzeit konnten die Gäste eine Hereingabe nicht überzeugend klären, Ahmet-Malik Uzun (44.) bedankte sich und netzte aus elf Metern ein. So ging es mit einem gerechten Remis in die Halbzeit.

Im zweiten Durchgang drückte der VfB auf die Führung, doch der FSV um den starken Schlussmann Martin Klafflsberger schmiss sich immer wieder dazwischen. So erkämpfte sich der FSV seinen zweiten Punkt der Saison, bleibt aber dennoch das Schlusslicht.

1. FC Monheim - Germania Ratingen 2:5 (0:1)

Der 1. FC Monheim kassierte gegen Ratingen seine erste Niederlage der Saison. In der 43. Minute besorgte Ali Hassan Hammoud die Gästeführung, mit der es auch in die Pause ging. Aus der kamen beide mit offenem Visier: Zunächst legten Emre Demircan für die Ratinger nach (49.), dann egalisierte Tobias Lippold mit einem Blitz-Doppelpack (50., 53.) die Führung.

Doch die Aufholjagd der Monheimer sollte nicht belohnt werden, Tom Hirsch erzielte das 3:2 für Ratingen, ehe der Favorit in den Schlussminuten noch doppelt nachlegte (Hirsch 84., Yassin Merzagua 90.+3). Durch die Niederlage Hildens ist die Germania neuer Zweiter.

1. FC Kleve - MSV Düsseldorf 2:2 (2:0)

Kleve verspielte einen Zwei-Tore-Vorsprung und nahm am Ende nur einen Punkt aus dem Duell mit dem MSV mit. Danny Rankl (30.) eröffnete das Toreschießen, nur drei Minuten später legte Niklas Klein-Wiele das 2:0 nach. Mehmet Boztepe verkürzte per Elfmeter zum 1:2 aus Düsseldorfer Sicht (57.), und tatsächlich kam der Aufsteiger noch zurück: In der 88. Minute traf Aleksandar Bojkovski zum Ausgleich und sicherte dem MSV einen wichtigen Zähler.

VfB Hilden - SV Sonsbeck 0:1 (0:0)

Der VfB konnte die Tabellenführung übernehmen, doch der Aufsteiger aus Sonsbeck hielt gegen den Favoriten dagegen. Und nicht nur dass sich der Außenseiter ein 0:0 zur Halbzeit erspielte, im zweiten Durchgang brachte Alexander Maas (62.) Sonsbeck nach einem Eckball per Kopf gar in Führung. Hilden drängte und wollte unbedingt treffen, die beste Chance hatte Pascal Weber (76.), der allerdings am Aluminium scheiterte. Und so kassierte auch der VfB seine erste Niederlage, während man in Sonsbeck den zweiten Sieg in Serie feiern durfte.