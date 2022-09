Oberliga: Ex-Oberhausener sorgt für KFC-Uerdingen-Niederlage

Dank eines Last-Minute-Treffers besiegte der SC Union Nettetal den KFC Uerdingen mit 3:2. Die entscheidende Vorlage lieferte ein ehemaliger Zweitligaprofi.

Es war die Szene des Spiels im Aufeinandertreffen zwischen dem KFC Uerdingen und dem SC Union Nettetal: Wenige Augenblicke vor dem Abpfiff liefen sich die beiden KFC-Innenverteidiger Philipp Meißner und Phil Zimmermann beim zwischenzeitlichen 2:2 slapstickartig in der Defensive über den Haufen. Nettetal-Neuzugang Tugrul Erat, der erst eine Minute zuvor eingewechselt wurde, schnappte sich die Kugel und sprintete Richtung KFC-Tor. Vor dem herausstürmenden Robin Udegbe legte der ehemalige Zweitligaspieler quer auf den mitgelaufenen Morten Heffungs ab, der den Ball nur noch über die Linie schieben musste und für den 3:2-Endstand sorgte.

Erat "wollte eigentlich erst gar nicht spielen"

Dank dieses Treffers beendete die Mannschaft von Trainer Andreas Schwan den zuletzt aufkommenden Negativtrend von wettbewerbsübergreifend drei Pleiten in Serie – und das obwohl die Schwan-Elf gut 15 Minuten in Unterzahl spielen musste. Ebenso kurios: Fast hätte es den Einsatz von Vorlagengeber Erat nicht gegeben. „Ich hatte mich zuvor am Mittwoch leicht verletzt, wollte eigentlich erst gar nicht spielen. Aber der Trainer meinte, dass ich noch fünf Minuten spielen kann. Das war dann goldrichtig“, verriet Erat, der sich über die drei Zähler sehr freute: „In der Oberliga gibt es wenige Vereine, die so viele Fans mitbringen. Und wenn du in der Grotenburg spielst, dann ist es ein Highlight-Spiel für uns. Wir haben es genossen, im Nachhinein betrachtet gut gespielt und sind froh, dass wir mit drei Punkten nach Hause fahren konnten und nicht nur mit einem Punkt.“

Es gab auch Angebote aus der Türkei

Zum Saisonstart wechselte der 30-Jährige in die Oberliga Niederrhein zu Nettetal. Zuvor stand der viermalige Nationalspieler Aserbaidschans bei Rot-Weiß Oberhausen und Alemannia Aachen unter Vertrag. Insgesamt kann Erat auf 176 Regionalligaspiele sowie 22 Einsätze in der 3. Liga und 42 Partien - für Fortuna Düsseldorf und den MSV Duisburg - in der 2. Bundesliga zurückblicken. „Ich hatte noch einige Angebote aus der Türkei. Aber ich dachte mir, jetzt mit 30 in die Türkei zu wechseln wäre vielleicht nicht der richtige Weg. Ich habe dann gesagt, dass ich zuhause bleibe möchte bei meiner Familie“, begründete Erat seinen Wechsel zu Union Nettetal.

Den Schwung aus dem Auswärtssieg gegen Uerdingen will Erat mit ins Duell gegen die nächste Top-Mannschaft, Spitzenreiter SSVg Velbert, nehmen (18.09.). „Wir sind gut in die Saison gestartet mit sieben Punkten aus den ersten drei Spielen. Haben es dann aber ein bisschen schleifen lassen. Jetzt gegen den KFC die drei Punkte mitgenommen zu haben, war sehr wichtig. So kann es weitergehen.“