Oberliga Niederrhein: ETB entscheidet Stadtderby für sich

Mit einem knappen 1:0 entschied der ETB Schwarz-Weiß Essen das Stadtderby gegen die SpVg Schonnebeck für sich. Der Treffer des Tages gelang ETB-Angreifer Noel Futkeu.

Zum 7. Spieltag der Oberliga Niederrhein trafen am Freitagabend der ETB Schwarz-Weiß Essen und die SpVg Schonnebeck zum Stadtderby aufeinander. Am Ende konnten die Schwarz-Weißen mit einem 1:0-Erfolg die drei Punkte im heimischen Uhlenkrug-Stadion behalten.

Die Gäste erwischten dabei den besseren Start und waren in der Anfangsphase die tonangebende Mannschaft. Das sah auch ETB-Trainer Damian Apfeld so: "Wir hatten Probleme in die Zweikämpfe zu kommen und mussten so ein bisschen die Derby-Mentalität auf dem Platz finden."

Das gelang nach rund zehn Minuten und prompt fiel die Führung für die Hausherren. Nico Haiduk schlug eine Flanke von der linken Seite und der Ball rutschte zum freistehenden Noel Futkeu durch, der zum 1:0 einschoss (13.). Im Anschluss spielte sich die Partie zum größten Teil im Mittelfeld ab, nur der ETB hatte noch eine nennenswerte Torchance, als Futkeu kurz vor der Pause an dem Bein eines Schonnebecker Abwehrspielers an seinem zweiten Treffer scheiterte. Die Gäste blieben zwar die gesamte Spielzeit bemüht, spielten aber in vielen Situationen zu ungenau. Keiner Mannschaft gelang mehr ein Tor und so blieb es beim knappen 1:0.

ETB findet nach Niederlage wieder in die Spur, Krise in Schonnebeck verschärft sich

"Am Ende muss ich den Jungs ein Riesenkompliment machen. Wir sind nach der ersten Niederlage letzte Woche gut zurückgekommen und sind wieder zu Null geblieben. Dass wir hinten gut stehen ist uns immer sehr wichtig." zeigte sich Apfeld nach dem Derby zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft.

Schonnebeck-Trainer Dirk Tönnies sprach nach Abpfiff von einem "nicht unverdienten" Sieg: "Wir sind die ersten 10 Minuten gut reingekommen in die Partie und haben auch ein kleines Powerplay aufziehen können. Und wie es bei uns im Moment so ist, fällt dann mit dem ersten Angriff des ETB das 0:1. Wir haben dann im Anschluss so ein bisschen den Faden verloren. Nach der Halbzeit sind wir wieder gut reingekommen, ohne diese ganz große Torchance zu haben. Der letzte Tick Galligkeit hat heute einfach gefehlt", analysierte der Gästecoach.

Für den ETB geht es am nächsten Sonntag (18. September, 15:30 Uhr) zum FSV Duisburg, während Schonnebeck zu Hause auf den VfB Hilden trifft (15 Uhr).