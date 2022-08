Oberliga Westfalen: Bövinghausen - ASC Dortmund - so bewerten die Trainer das packende Derby

Am zweiten Spieltag der Oberliga Westfalen traf der ASC 09 Dortmund auf Aufsteiger TuS Bövinghausen. Nach dem Spiel waren sich die beiden Trainer relativ einig.

Der TuS Bövinghausen unter der Leitung von Trainer Sebastian Tyrala gewann am zweiten Spieltag der Oberliga Westfalen das langersehnte Stadtderby gegen den ASC 09 Dortmund von Cheftrainer Antonios Kotziampassis mit 3:1 (1:0). Beide Trainer hatten nach dem Spiel eine ähnliche Meinung über das Geschehene.

Der ASC spielte eine bärenstarke erste Halbzeit und ging verdient durch Maximilian Podehl in der 33. Minute in Führung. Dennoch ließen die Aplerbecker viele gute Möglichkeiten ungenutzt. In Halbzeit zwei gab der ASC die Partie dann aus der Hand. Innerhalb von drei Minuten drehte der TuS durch Kevin Großkreutz (75.) und Duje Doles (78.) das Spiel. Den Schlusspunkt der Partie setzte TuS-Stürmer Elmin Heric (85.). Alles weitere zur Partie gibt es hier

Glücklicher Sieg für Bövinghausen

TuS-Trainer Tyrala sprach trotz des Ergebnisses von einem „nicht ganz verdienten Sieg”. Dennoch war der ehemalige Profi von Borussia Dortmund froh über den zweiten Dreier der Saison und lobte die Mentalität seiner Mannschaft.

„Wenn wir mit einem 0:4 in die Halbzeit gehen, dann können wir uns nicht beschweren. Wenn jedoch Aplerbeck die Dinger nicht macht und uns einlädt, dann nehmen wir diese Einladung gerne an. Ich habe den Jungs gesagt, dass wenn wir ein Tor schießen, dann gewinnen wir das Spiel auch. Das haben die Jungs auch angenommen und Courage bewiesen und dann auch noch alles rausgehauen. Dennoch Hut ab vor dem Gegner für die Leistung. Wir nehmen die Punkte gerne mit, aber mit so einer Leistung werden wir sicherlich nicht alle Spiele gewinnen”, bilanzierte Tyrala nach der Partie.

Auf der anderen Seite teilte ASC-Trainer Kotziampassis die Einschätzung seines Trainerkollegen und erklärte, dass seiner Mannschaft in manchen Situationen das nötige Spielglück gefehlt habe. „Wir haben ein tolles Spiel abgeliefert und hatten eine Torchance nach der anderen, wenn man die Dinger jedoch nicht macht, dann kann man auch kein Spiel gewinnen. So ist das im Fußball”, erklärte der Trainer.





„Ob es verdient ist oder nicht, kann ich nicht sagen. Dennoch muss ich der Mannschaft ein großes Kompliment aussprechen. Sie haben gut gekämpft und alles gegeben. Im Endeffekt hat die glücklichere und cleverere Mannschaft an diesem Spieltag gewonnen”, so Kotziampassis.

Am kommenden Spieltag trifft der ASC 09 Dortmund in der Oberliga auf den Sportverein Schermbeck. TuS Bövinghausen empfängt an diesem Spieltag den TuS Ennepetal.