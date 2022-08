Oberliga Niederrhein: Kray muss gegen Kleve auf Routinier verzichten

Der FC Kray ist mit zwei Punkten aus drei Spielen in die Saison 22/23 gestartet. Nun kommt der noch punktelose 1. FC Kleve an die Essener Buderusstraße.

Nach zwei Punkten aus drei Spielen wartet der FC Kray weiterhin auf seinen ersten Sieg. Immerhin stehen die Essener mit zwei Punkten noch über dem Strich. Der erste Saisonerfolg soll am liebsten schon am kommenden Sonntag im Heimspiel gegen den 1. FC Kleve gelingen.

Die Klever haben nach zwei Niederlagen noch keine Punkte sammeln können. Dass mit der Mannschaft von Trainer Umut Akpinar aber zu rechnen ist, beweist der siebte Platz in der Aufstiegsrunde in der vergangenen Saison. Zumal die Spiele gegen TuRU Düsseldorf (0:1) und den 1. FC Monheim (1:2) denkbar knapp ausgefallen. Am zweiten Spieltag hatte der Verein von der niederländischen Grenze spielfrei.

„Kleve ist in seinen ersten Spielen der Saison zwar ergebnistechnisch schwach gestartet, konnte aber die Spiele offen gestalten“, weiß Krays Trainer Fabian Springob. „ Aber wir schauen nicht auf den Gegner, haben uns unter der Woche gut vorbereitet und werden alles auf den Platz bringen, um einen Erfolg einzufahren. Ich bin davon überzeugt, dass wir am Sonntag uns und alle FCK-Anhänger belohnen werden.“

Hinter einigen Personalien steht allerdings noch ein großes Fragezeichen. Wie die Krayer melden, sind „einige Spieler des Kaders“ krank. Definitiv fehlen wird aber nur Routinier Ryota Nakaoka, der sich mit einer Bänderverletzung herumplagt. Immerhin können Coach Springob und sein Assistent Matthias Walter wieder auf Romario Guscott zurückgreifen, der zuletzt rotgesperrt gefehlt hat.