OL NR: Meerbusch-Spektakel mit Viererpack, KFC an der Spitze

Nach dem 3. Spieltag in der Oberliga Niederrhein ist der KFC Uerdingen Tabellenführer. Meerbusch schoss Cronenberg ab, Schwarz-Weiß Essen holte in Unterzahl einen Punkt.

Zum Abschluss der ersten Englischen Woche der neuen Saison stand in der Oberliga Niederrhein der 3. Spieltag auf dem Programm. Die Sportfreunde Baumberg durften sich über einen freien Sonntag freuen, die restlichen Ergebnisse hier in der Übersicht:

ETB Schwarz-Weiß Essen - Ratingen 04/19 1:1 (0:0)

Nur drei Tage nach dem emotionalen Last-Minute-Erfolg bei den Sportfreunden Hamborn empfing ETB den Spitzenreiter nach den beiden Auftaktpartien. Ein Platzverweis gegen Bilal Akhal (22.) schwächte die Gastgeber früh, dennoch zeigten die Schwarz-Weißen eine gute erste Hälfte gegen Ratingen, das nicht wirklich für Gefahr sorgen konnte.

Nach der Pause sah das dann allerdings anders aus: Unmittelbar nach Wiederbeginn erzielte Simon Busch aus der Distanz das 1:0 für die Gäste, die in der Folge aber den beruhigenden zweiten Treffer nicht erzielten. So gelang dem ETB der Ausgleich, Noel Futkeu nutzte seine Abschlussgelegenheit eiskalt (77.). Trotz Gelegenheiten auf beiden Seiten fiel kein Treffer mehr, die Punkte wurden geteilt - nach 70 Minuten Unterzahl für ETB bleiben die Essener ohne Niederlage.

VfB Homberg - MSV Düsseldorf 1:2 (1:1)

Wie so oft hatte Ex-Profi Assani Lukimya für die Düsseldorfer getroffen und den Aufsteiger in Führung gebracht (17.), die Hausherren konnten durch Sakaki Ota jedoch nach einer halben Stunde ausgleichen. Im zweiten Durchgang erzielte Amin Bouzraa den Siegtreffer (68.), trotz eines Elfmeterfehlschusses von Maximilian Nadidai holte der MSV Düsseldorf seinen ersten Saisonsieg.

TSV Meerbusch - Cronenberger SC 6:0 (0:0)

Zunächst ging es torlos in die Pause, dann legte der TSV aber richtig los und schoss die Cronenberger ab: Ein lupenreiner Hattrick von Oguz Ayan (53., 59., 62. FE) brachte die Hausherren auf die Siegerstraße. Sebastian van Santen (65.) und Micah Cain (72.) trugen sich ebenfalls in die Torschützenliste ein und schraubten das Ergebnis in die Höhe, ehe Ayans vierter (!) Treffer den Endstand herstellte. Der zweite Saisonsieg für Meerbusch, während Cronenberg punktlos am Tabellenende rangiert.

SSVg Velbert - SV Sonsbeck 0:0

Aufstiegsfavorit SSVg Velbert musste gegen den Aufsteiger aus Sonsbeck Punkte lassen. Mit dem torlosen Remis bleiben die Velberter ungeschlagen, beklagen aber den nächsten Punktverlust gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner wie schon zum Saisonstart gegen den MSV Düsseldorf. Die Gäste sammeln indes ihren zweiten Auswärtspunkt.

KFC Uerdingen - SpVg Schonnebeck 2:1 (2:0)

Nach zwei Siegen zum Start setzte Uerdingen schon früh ein Zeichen und ging durch Alexander Lipinski (3.) bereits mit dem ersten Abschluss in Führung. Kurz vor der Halbzeit erhöhte dann Shun Terada (39.), der unter der Woche bereits den Siegtreffer bei Aufsteiger Sonsbeck erzielte.

Im zweiten Abschnitt blieb Uerdingen die bestimmende Mannschaft, das dritte Tor fiel jedoch zunächst nicht. So kam Schonnebeck tatsächlich nochmal ran, als Kevin Kehrmann einen der wenigen Nadelstiche der Gäste verwertete (79.) wurde es richtig spannend. Am Ende blieb es aber bei dem Dreier für die Uerdinger, die Dank des Ratinger Remis Tabellenführer sind.

1. FC Kleve - 1. FC Monheim 1:2 (0:1)

Mit der Niederlage gegen Monheim verliert Kleve auch sein zweites Saisonspiel und findet sich zunächst unten in der Tabelle wieder. Robin Schnadt erzielte die Führung für die Gäste (20.), mit der es auch in die Kabinen ging. Mitte der zweiten Halbzeit verdoppelte Merveil Tekadiomona den Vorsprung der Monheimer, die ungeschlagen mit sieben Punkten in die Saison starten, da der Anschlusstreffer von Kleve durch Nedzad Dragovic (87.) zu spät kam.

Union Nettetal - TVD Velbert 3:1 (1:0)

Nettetal konnte nach Abpfiff einen gelungenen Start feiern, während der TVD nach dem gelungenen Auftakt gegen Baumberg seine erste Niederlage hinnehmen musste. Justin Coenen (35., 72.) hatte als Doppelpacker den Heimsieg auf die Bahn gebracht, das 3:0 von Ahmetilhan Yavuz sorgte für die Entscheidung. Das Tor von Erol Can Adibelli (81.) war nur noch Ergebniskosmetik.

VfB Hilden - SF Hamborn 07 3:1 (2:0)

Auch in Hilden blieb der Aufsteiger aus Hamborn weiter ohne Sieg, während der VfB weiter an die starke Vorsaison anknüpft und mit sieben Zählern in die neue Spielzeit startete. Talha Demir (21.), Nils Arne Gatzke (46.) und Pascal Weber nach einer Stunde erzielten die komfortable Führung für die Hausherren, das Tor von Justin Bock (69.) blieb zwanzig Minuten vor Schluss der Ehrentreffer.

SC St. Tönis - FSV Duisburg 4:1 (1:1)

Der FSV Duisburg blieb ebenfalls auch im dritten Anlauf sieglos und kassierte bei St. Tönis die zweite Saisonniederlage, während der Fusionsklub mit sieben Punkten einen Start nach Maß hinlegt. Das frühe 1:0 für die Hausherren durch Branimir Galic (13.) konnten die Duisburger Gäste noch kurz vor der Halbzeit ausgleichen, Mehmet Zeki Tunc war erfolgreich (43.). Doch in der entscheidenden Phase entschied St. Tönis die Partie dann für sich, Konstantin Möllering (77.), Lukas Stiels (85.) und Johann Noubissi Noukumo (87.) stellten den Endstand her.

TuRu Düsseldorf - FC Kray 1:1 (1:0)

Ein ganz wichtiger Zähler für die Moral bei Kray, dabei sah es lange Zeit nicht danach aus: Sahin Ayas erzielte fünf Minuten vor der Pause den Halbzeitstand für die Düsseldorfer, die ab der 70. Minute in Überzahl agierten, nachdem der eingewechselte Krayer Imad Aweimer wegen einer Tätlichkeit gegen den Keeper die Rote Karte sah.

Und dennoch sollte es zum Erfolgserlebnis reichen. Bis lange in die Nachspielzeit hielt die Düsseldorfer Führung Bestand, in der Nachspielzeit verwandelte dann aber Bubakarry Fadika einen Handelfmeter für die Gäste, die sich ihren zweiten Punkt sicherten.