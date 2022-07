Wenn die SpVg Schonnebeck auf RWE trifft, wird ein Spieler nicht mit dabei sein, der in der Rückrunde noch für die Schwalben kickte. Die Rede ist von Ferdi Acar.

Für die Spielvereinigung Schonnebeck steht am Samstag (14 Uhr) das Highlight der Vorbereitung auf dem Programm. An der Bäuminghausstraße in Essen-Altenessen spielt die Mannschaft von Trainer-Urgestein Dirk Tönnies gegen Drittliga-Aufsteiger Rot-Weiss Essen. Für die Schwalben ist es der letzte Test vor dem Saisonstart in der Oberliga Niederrhein.

Ein Spieler, der nicht mit dabei sein wird, ist Ferdi Acar. Der 25-jährige Offensivakteur, der seit Januar 2022 beim Essener Fünftligisten unter Vertrag stand, ist aktuell vereinslos. Die Wege von Schonnebeck und Acar haben sich zum 30. Juni getrennt. "Ich möchte mich wohlfühlen und in einem familiären Umfeld Fußball spielen. Zu mir kann ich sagen, dass ich ein einfacher Typ bin. Ich habe Spaß am Fußball", erklärte der gebürtige Moerser gegenüber RevierSport.

Für den VfB Homberg, den 1. FC Monheim und Schonnebeck absolvierte der trickreiche Zehner 77 Spiele in der Oberliga (19 Tore, 13 Vorlagen). Als Leistungsträger feierte Acar mit Homberg 2019 den Aufstieg in die Regionalliga und lief in der darauffolgenden Saison bis zum Corona-Abbruch 13-Mal in der vierthöchsten Spielklasse auf. In einigen Partien ließ er dort unter dem damaligen und heutigen Trainer Stefan Janßen sein Können aufblitzen. Ein Kreuzbandriss verhinderte dann weitere Einsätze in der Regionalliga.

Es gab auch schon ein, zwei Gespräche mit Oberligisten, aber das hat dann nicht gepasst. Ich bin bereit, wieder anzugreifen – hoffentlich in der Oberliga. Allerdings wäre ich auch bei passenden Angeboten aus der Landesliga nicht abgeneigt. Ferdi Acar über seine Zukunft.

In seiner Zeit bei Monheim wurde der 25-Jährige außerdem mit einer schwerwiegenden Muskelverletzung ausgebremst. Mittlerweile fühlt sich Acar allerdings wieder komplett fit und sucht eine neue Herausforderung: "Ich bin auf Vereinssuche. In der letzten Saison musste ich mich erst einmal nach meiner langen Verletzung zurückkämpfen. Es war keine einfache Situation. Das Wichtigste ist aber, dass ich keine Probleme mehr habe und mich gut fühle."

Acar hat bereits lukrative Anfragen aus der Landesliga vorliegen. Wenn es nach ihm geht, würde er aber weiterhin in der Oberliga spielen: "Das ist mein Ziel. Es gab auch schon ein, zwei Gespräche mit Oberligisten, aber das hat dann nicht gepasst. Ich bin bereit, wieder anzugreifen – hoffentlich in der Oberliga. Allerdings wäre ich auch bei passenden Angeboten aus der Landesliga nicht abgeneigt."