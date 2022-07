Oberliga Westfalen: ASC Dortmund testet ehemaligen Junioren-Nationalspieler

Der ASC Dortmund gewinnt das Testspiel beim VfB Homberg mit 1:0 und zeigt, dass mit der Mannschaft in der nächsten Saison in der Oberliga Westfalen erneut zu rechnen ist.

Nach dem 2:0-Sieg gegen den Westfalenligisten FC Brünninghausen, gewann der ASC Dortmund auch sein zweites Testspiel. Beim VfB Homberg gelang ein 1:0-Erfolg. Neuzugang David Vaitkevicius, der sich in der vergangenen Saison mit 15 Toren für Brünninghausen zu empfehlen wusste, erzielte den goldenen Treffer.

ASC-Trainer Antonios Kotziampassis sagte nach der Partie: „Es war ein intensives Spiel von beiden Seiten. In der ersten Halbzeit hatte Homberg ein, zwei gute Möglichkeiten. Danach hatten wir viel mehr Spielanteile, waren aggressiver und agiler. Bis auf eine Chance haben wir in der zweiten Hälfte nichts zugelassen. Nach vorne war es ordentlich, aber noch nicht so wie ich es mir vorstelle. Viele Bälle kamen nicht dorthin, wo sie sollten.“

Obwohl mit Kerem Sengün vor der Saison schon ein neuer Linksverteidiger verpflichtet wurde, stand bei den Dortmundern hinten links ein Probespieler in der Startelf. Der zweimalige U16-Nationalspieler Alessio Argenziano, der in der vergangenen Saison noch für die U19 des VfL Bochum spielte, wollte den Trainer von seinen Fähigkeiten überzeugen.

„Er war zum ersten Mal dabei und hat es ganz ordentlich gemacht. Es ist natürlich schwierig nach so einer langen Zeit sofort im Spieltempo zu sein, aber er hat sich bemüht und gekämpft. Das war für uns erstmal wichtig, damit er reinkommt“, urteilte der Coach über die Leistung des Deutsch-Italieners. Bis in der Personalie eine finale Entscheidung fällt, dauere es aber noch ein paar Tage.

Darüber hinaus seien keine weiteren Transferaktivitäten geplant. „Der Kader ist gut bestückt. Ich gehe nicht davon aus, dass noch etwas passiert. Wir sind mit unserer Mannschaft schon sehr zufrieden“, so der 49-Jährige.

Die neue Spielzeit in der Oberliga Westfalen beginnt für den Tabellensechsten der vergangenen Saison gegen die Sportfreunde Siegen. Am 14. August (15 Uhr) sind die Aplerbecker bei den Siegenern zu Gast und wollen die 0:2-Niederlage vom letzten Spieltag der Oberliga-Aufstiegsrunde 21/22 vergessen machen.

Kotziampassis erklärte, woran er mit seiner Elf in den verbleibenden Vorbereitungswochen noch arbeiten möchte: „Ganz besonders an den Laufwegen und der Abstimmung zwischen den Ketten, das ist sehr wichtig. Die Fitness wird jetzt als Kriterium auch immer entscheidender.“

Das nächste Freundschaftsspiel absolviert der ASC am nächsten Sonntag gegen die Spvg Schonnebeck (24. Juli, 15 Uhr).