Pleite gegen ASC Dortmund: VfB Homberg sucht noch fünf neue Spieler

Der VfB Homberg verliert gegen den ASC Dortmund (0:1) das zweite Testspiel in Folge und hat laut Trainer Stefan Janßen noch viel Arbeit vor sich.

Nach der 1:3-Niederlage gegen die SG Wattenscheid 09, verlor der Regionalliga-Absteiger VfB Homberg schon das zweite Testspiel der laufenden Vorbereitung. Gegen den Oberligisten ASC Dortmund unterlagen die Duisburger mit 0:1.

Stefan Janßen, der im Sommer als Cheftrainer zum VfB zurückkehrte, erklärte nach der Partie den Status quo: „Man sieht, dass die Vorbereitung bei dem einen oder anderen in den Knochen steckt. Insbesondere bei der Verwertung von Torchancen. Die Handlungsschnelligkeit ist noch nicht so da. Ansonsten hätten wir sicherlich zwei Tore geschossen, das konnte man an den Tormöglichkeiten sehen. Ich hoffe, dass dies nun in den nächsten zwei Wochen kommt.“

Gegen den ASC musste der Trainer verletzungsbedingt auf zwei seiner bisherigen Neuzugänge verzichten. Innenverteidiger Pablo Overfeld, der vom TV Jahn Hiesfeld an den Rheindeich kam, habe sich aller Voraussicht nach am vergangenen Freitag eine Sehne gerissen. Zusätzlich falle der vom TuS Haltern verpflichtete Noah Schulz vorerst wegen einer Muskelverhärtung aus.

VfB Homberg sucht noch fünf neue Spieler

Nach dem Abstieg aus der Regionalliga West vollzogen die Homberger einen großen Umbruch. Obwohl bisher schon 16 externe Spieler verpflichtet wurden, seien die Transferaktivitäten des Oberliga-Aufstiegskandidaten aber noch längst nicht abgeschlossen. „Es muss noch etwas passieren. Wir brauchen fünf neue Spieler.“ Abgesehen vom Tor werde laut des 52-Jährigen noch auf allen Positionen nach Verstärkungen gesucht.

Auch gegen die Dortmunder standen zwei Probespieler in der Startelf. Aaron Addo, der zuletzt im Gladbacher Nachwuchs aktiv war und sogar noch ein Jahr für die U19 spielberechtigt wäre, kam auf der linken Innenverteidigerposition zum Einsatz. „Ihn mussten wir noch ein zweites Mal testen, weil das Spiel gegen Wattenscheid für ihn sehr unglücklich war. Deshalb hat er nochmal gespielt. Ich finde, der Junge macht das sehr gut und abgeklärt mit seinen 18 Jahren. Wir werden uns damit befassen.“

Etwas weniger positiv äußerte sich Janßen zu Jacob Jawad, der zuletzt für TuRU Düsseldorf spielte und auf der rechten offensiven Seite die ASC-Abwehr vor Probleme stellte: „Da muss ich mir nochmal Gedanken machen. Er hat gute Ansätze nach vorne, aber die Anschlussentscheidungen sind oft nicht so, wie ich mir das vorstelle.“

In der kommenden Woche stehen für den VfB zwei weitere Freundschaftsspiele gegen den TuS Fichte Lintfort und die U19 von Rot-Weiss Essen auf dem Programm. Vor dem ersten Spieltag der Oberliga Niederrhein gegen die Sportfreunde Hamborn (7. August, 15 Uhr) werde zudem noch ein Testspiel in den Niederlanden absolviert.