KFC Uerdingen: Voigt über den Testspielsieg gegen BG Überruhr

Mit einem 3:0-Erfolg über den FC Blau-Gelb Überruhr gelang dem KFC Uerdingen im dritten Testspiel der zweite Sieg der laufenden Vorbereitung.

Nach dem zurückliegenden 6:3-Sieg gegen den VfB Uerdingen gewann der KFC Uerdingen auch sein drittes Testspiel, dieses Mal zuhause gegen den FC Blau-Gelb Überruhr. Beide Teams bereiten sich derzeit auf eine neue Liga vor. Während für den KFC nach dem Abstieg aus der Regionalliga in vier Wochen (6. August) die Oberliga-Saison beginnt, muss Blau-Gelb in der kommenden Spielzeit in der Bezirksliga antreten.

Im Duell der beiden Absteiger setzten sich die favorisierten Gastgeber schlussendlich mit 3:0 durch. Nach 20 Minuten brachte Neuzugang Alexander Lipinski die Krefelder mit 1:0 in Führung. Nur zehn Minuten später erzielte der vom 1. FC Bocholt gekommene Offensivspieler schon seinen zweiten Treffer des Tages. Mit dem Zwei-Tore-Abstand gingen die Uerdinger auch in die Halbzeitpause.





Arnd Drizinsky, der auf Gäste-Seite den sich im Urlaub befindenden Cheftrainer Murat Aksoy vertrat, sah das Spiel aber nicht so einseitig, wie es das Ergebnis vermuten ließ: „Wir waren nicht in Bestbesetzung. Wir sind erst seit einer Woche wieder im Training, dafür haben die Jungs es gut gemacht. Ich fand, dass man den Klassenunterschied streckenweise gar nicht gesehen hat. Die Gegentore waren auch nicht großartig rausgespielt, ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen.“

KFC-Trainer Alexander Voigt erklärte, warum seine Mannschaft sich phasenweise schwertat: „Das war ein unangenehmer Gegner. Sie waren sehr aggressiv und standen gut.“

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel probierte Überruhr-Verteidiger Rene Burczyk einen langen Ball per Kopf zu klären und traf dabei unglücklich ins eigene Tor. Damit war das Spiel entschieden. In der Schlussphase drängte Uerdingen noch auf den vierten Treffer, zu dem es aber nicht mehr kommen sollte.

„Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Vor allem in der Testspielphase ist es wichtig, wenn man zu Null spielt und auch das ein oder andere Tor macht“, zeigte sich Voigt nach dem Abpfiff positiv gestimmt.

Am kommenden Sonntag geht es für seine Mannschaft dann schon beim Landesligisten TuS BW Königsdorf (10. Juli, 15:30 Uhr) weiter. BG Überruhr testet nach der Niederlage als nächstes zuhause gegen den 1. FC Wülfrath (9. Juli, 14 Uhr).