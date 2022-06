SSVg Velbert: 149-maliger Regionalliga-Spieler übernimmt Teammanager-Position

Die Sport- und Spielvereinigung Velbert stellt sich im Funktionsteam neu auf. Nach der Besetzung des Cheftrainers wurde nun ein neuer Teammanager präsentiert.

Nach der Verpflichtung von Dimitrios Pappas als Cheftrainer hat die SSVg Velbert einen weiteren Ex-Profi ins Funktionsteam eingebunden.

Erhan Zent, bis zuletzt noch Spieler in Velbert, wird neuer Teammanager. Der 32-Jährige bestritt in seiner Karriere insgesamt 149 Regionalligaspiele und stand 182 Mal in der Oberliga auf dem Rasen. Zent spielte in seiner Karriere für Fortuna Düsseldorf II, Wuppertaler SV, TVD Velbert und SSVg Velbert. Nun wird er an der Sonnenblume die neu geschaffene Teammanager-Position bekleiden.

"Er soll sich vor allem um organisatorische Aufgaben der Oberliga-Mannschaft kümmern und darüber hinaus als Bindeglied zwischen dem sportlichem Bereich und dem Vorstand agieren", sagt Velberts Boss Oliver Kuhn. Der Vorstandsvorsitzende sieht im Verbleib von Zent in der neuen Position einen wichtigen Bestandteil für die Zukunft: "Wir freuen uns, mit Erhan jemanden für die Rolle des Teammanagers an Bord zu haben, der die Mannschaft und den Verein kennt und lebt. Wir sind davon überzeugt, mit der Position einen weiteren wichtigen Baustein für optimale Bedingungen der 1. Mannschaft schaffen zu können."

"Jeder, der diesen Sport liebt und lebt, wie ich es tue, wird verstehen, dass man nach der aktiven Karriere nicht einfach eine Vollbremsung hinlegen kann. Ich freue mich, dass sich bei der SSVg die Möglichkeit geboten hat, meine Erfahrung auch weiterhin einzubringen und den Verein beim Erreichen seiner Ziele zu unterstützen", sagt Zent zu seiner neuen Aufgabe.