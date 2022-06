Fußball-Regionalliga-Absteiger KFC Uerdingen hat gemeinsam mit dem SC Bayer 05 Uerdingen eine Jugendkooperation gestartet.

Der KFC Uerdingen und der SC Bayer 05 Uerdingen tun sich zusammen, zumindest was die Jugend angeht. Wie die Krefelder am Freitag mitteilten, haben beide Klubs eine Kooperationserklärung unterzeichnet, die ab dem 01.07.2022 die Zusammenarbeit im Jugendbereich beschließt. Ziel der beiden Vereine sei es, gemeinsam am Löschenhofweg ein Leistungszentrum für den Jugendfußball in Krefeld zu etablieren. Die Kooperation gilt ausschließlich für die Jugendarbeit.

„Während der SC Bayer für seine hervorragende Kinder- und Jugendausbildung sowie eine einmalige Infrastruktur in Krefeld verfügt, bietet der KFC mit seiner 1. Mannschaft, dem traditionsreichen Grotenburg-Stadion sowie den Niederrheinliga-Teams in A- und B-Jugend eine sportliche, attraktive Perspektive für junge Spieler“ beschreibt Jörg Heydel, Vorstandsvorsitzender des SC Bayer 05 Uerdingen, die Ausgangslage der beiden Vereine.

Künftig wollen beide die Jugend bündeln und gemeinsam im Covestro Sportpark entwicklen. Der SC Bayer wird die Mannschaften von Bambinis bis zur U15 verantworten, der KFC wird die U16, U17, eine neue U18 und die U19 stellen. Beide Vereine verzichten auf Mannschaftsmeldungen in den Jahrgängen des Partners, um nicht weiter gegenseitig in Konkurrenz zu stehen, es sei denn dies erfolgt mit Zustimmung des Partners. In der kommenden Saison werden somit je eine Jugendspielgemeinschaft im C- und B-Jugend-Bereich an den Start gehen.

„Wir wollen zukünftig die Talente in Krefeld ausbilden, halten und weiterentwickeln, und nicht in die Nachbarstädte abgeben müssen“ sagte Heydel.

Andreas Scholten, stellv. Vorsitzender des KFC Uerdingen, fügte an: "Leistungsfußball auf verschiedene Sportanlagen aufzuteilen, funktioniert auf Dauer nicht, da es schon jetzt zu einem beobachteten Substanzverlust in der Jugendabteilung führt. Wir werden weiterhin zwei eigenständige Vereine sein, die aber zukünftig in der Jugendabteilung zusammenarbeiten und ein gemeinsames Ziel verfolgen. Die Zusammenarbeit im Jugendfußball soll gemeinsam so gestaltet werden, dass es für die Spieler des SC Bayer ein ganz natürlicher Vorgang ist, nach der U15 in die Mannschaften des KFC überzugehen."

Der KFC richtete in seiner Stellungnahme einen "ausdrücklicher Dank" an die Sportverwaltung und an die Vertreter der politischen Parteien, die am Donnerstag in der Sitzung des Sportausschusses mit überwältigender Mehrheit diese Kooperation begrüßt und eine infrastrukturelle Förderung von 1,3 Millionen Euro bewilligt haben. Diese soll in einen neuen Kunstrasenplatz am Standort Löschenhofweg, der aufgrund der Anzahl der Mannschaften und die leistungssportliche Ausrichtung notwendig sei.